Volume de chuva em Porto Alegre entre sábado e domingo supera a média do mês

A chuva praticamente constante que atinge Porto Alegre entre a manhã de sábado (11) e este domingo (12) já passa de 100 mm, superando a média do mês de novembro, que é de 105,5mm de acordo com a série histórica 1991-2020. Segundo a MetSul Meteorologia, até o meio-dia deste domingo choveu 110 mm na capital gaúcha.O acumulado de chuva na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Jardim Botânico entre o meio-dia de sábado, quando começou a chover em Porto Alegre, e o meio-dia deste domingo, foi de 109,8 mm. As fortes chuvas causaram transtornos na Capital. Nove famílias tiveram que deixar suas casas em decorrência de destelhamentos e elevação de arroios. Árvores e postes caíram em algumas vias devido aos ventos. A Defesa Civil municipal monitora a situação das áreas próximas ao Lago Guaíba, tanto da região Sul quanto no bairro Arquipélago. No bairro Humaitá, nas proximidades da Arena do Grêmio, várias vias ficaram alagadas, causando transtornos aos torcedores que foram ao estádio assistir a partida do clube gaúcho contra o Corinthians.