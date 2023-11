Diversas regiões do Rio Grande do Sul contabilizam prejuízos com os temporais

A nova onda de frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul neste fim de semana provocou estragos em diversas cidades gaúchas. Segundo a Defesa Civil gaúcha, as principais ocorrências foram registradas em Santo Antônio da Patrulha , Cachoeira do Sul e Nova Santa Rita .

Os vendavais e as chuvas intensas provocaram inundações em quatro residências no bairros Primavera, Tibiriçá, Barcelos e Santa Helena, em Cachoeira do Sul. Além disso, no bairro Fátima, uma casa foi inundada por problemas no telhado.

Santo Antônio da Patrulha 102 casas ficaram destelhadas (sendo cinco com danos estruturais), 48 postes caíram, duas escolas municipais tiveram o telhado danificado (Serraria e Arroio da Madeira) e 39 árvores precisaram ser retiradas de via pública. As áreas mais afetadas foram Miraguaia, Catanduvinha, Serraria Velha, Macegão, Monjolo, Arroio da Madeira e Evaristo. Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros atendem as famílias atingidas, levando lonas para cobertura de casas destelhadas, desobstruindo estradas e disponibilizando estrutura de abrigo temporário para quem necessitar. Em, pelo menos,

mais de 100 casas ficaram danificadas. De acordo com o prefeito Rodrigo Battistella, o telhado de um pavilhão local voou por cima das residências e causou danos nos bairros Berto Círio e Vila Esperança. A Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade está fazendo cadastro das famílias que precisam de telhas e de materiais de construção. Lonas foram distribuídas pela Defesa Civil e máquinas da Secretaria de Serviços Públicos desobstruem as vias que ficaram interrompidas pela queda de árvores ou de estruturas metálicas.



Previsão para os próximos dias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os primeiros dias da semana seguirão instáveis. A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de volumes de chuva entre 70 a 110 mm. Áreas da Metade Oeste e Norte deverão ser as mais afetadas. Com o predomínio das nuvens, a tendência é de a temperatura não subir, porém com sensação de abafamento. As regiões mais castigadas devem ser os Vales, Missões, Noroeste, Centro e Metropolitana.

Em Porto Alegre, as nuvens predominam com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Poderá chover forte em alguns momentos com risco de temporais. Na terça (14), os modelos indicam a permanência de volumes altos de chuva com potencial de alagamentos na cidade e na Região Metropolitana. A temperatura oscila pouco, mas segue abafado. A mínima será de 21 e a máxima de 26 graus.