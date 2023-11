Pelo menos 102 casas estão destelhadas em Santo Antônio da Patrulha

O vendaval e as fortes chuvas que atingiram Santo Antônio da Patrulha no fim de semana fizeram estragos em diversas localidades do interior do município. Segundo o coordenador da Defesa Civil local, Miguel Evair de Oliveira, na noite de domingo (12) havia, pelo menos, 102 casas destelhadas (sendo cinco com danos estruturais), além de 48 postes caídos, duas escolas municipais com telhado danificado (Serraria e Arroio da Madeira) e 39 árvores retiradas de via pública.

• LEIA MAIS: Nova Santa Rita sofre consequências de vendaval

As áreas mais afetadas foram Miraguaia, Catanduvinha, Serraria Velha, Macegão, Monjolo, Arroio da Madeira e Evaristo. Prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros estão atendendo as famílias atingidas, levando lonas para cobertura de casas destelhadas, desobstruindo estradas e disponibilizando estrutura de abrigo temporário para quem necessitar. As frentes de trabalho seguem operando nos locais atingidos, os dados serão atualizados até o final da manhã de hoje.