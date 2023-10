Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 7 a 13 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 7 e 13 de outubro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Shopping do Zaffari terá Outback Steakhouse e mais duas novidades em 2024A rede de gastronomia focada em comidas inspiradas na Austrália abrirá em 2024. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Bourbon Wallig/Divulgação/JC.2. Vila Flores ganha nova cafeteria com proposta de resgatar o conceito de lancheria de bairro no 4º DistritoO Armazém da Rita abriu as portas na última semana em Porto Alegre. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Bar dedicado ao jazz é novidade em Porto Alegre com palco para shows, estúdio e coworkingO espaço multicultural está localizado em antiga fábrica de botões construída nos anos 1930. Matéria: João Pedro Cecchini. Foto: Fernanda Feltes/JC.4. Anúncio de metrô que nunca saiu do papel em Porto Alegre completa 10 anosIdeia era de que o modal fosse integrado ao Trensurb. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mariana Alves/Arquivo/JC.5. Carro pega fogo e causa congestionamento na avenida Nilo Peçanha em Porto AlegreIncêndio ocorreu na avenida Nilo Peçanha, altura do Viaduto Jayme Caetano Braun.Matéria: Redação. Foto: Paula Coutinho/Especial/JC.