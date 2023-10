Shopping do Zaffari terá Outback Steakhouse e mais duas novidades em 2024

O Bourbon Shopping Wallig, na zona Norte de Porto Alegre e da carteira do grupo Zaffari, ganhará nova operação de gastronomia. A rede Outback Steakhouse vai ter unidade no empreendimento, informa a Airaz, gestora dos shopping centers e galerias comerciais do grupo, em nota. O contrato foi firmado esta semana.

A abertura deve ser em março de 2024, em área de mais de 400 metros quadrados no primeiro andar, projeta a Airaz.

O Wallig, maior empreendimento do Zaffari na área de centros comerciais, terá mais novidades.

Na largada do ano que vem, o campus da Unifael, universidade do Grupo Ser Educacional, deve dar início às atividades no quarto andar, em mais de 3 mil metros quadrados. Outro novo ocupante de área do Wallig será a estrutura dos escritórios corporativos do grupo Zaffari, em 4 mil metros quadrados.

A operação corporativa vai ocupar grande parte do terceiro andar, com entrada exclusiva pelo primeiro andar, detalha a gestora. Com a nova estrutura, a posição da loja da C&A muda em parte a atual localização. A varejista terá mais área e concentrará a unidade no segundo andar, explica a Airaz.

"O próximo ano promete trazer transformações muito positivas para o Bourbon Wallig. O shopping está cada vez mais alinhado às tendências do setor de transformação dos centros comerciais em ambientes de convivência e pontos de interesses diversos da comunidade, em especial, os de serviços", comenta, na nota, Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz.



Segundo o grupo, o shopping tem outras operações de serviços, entre elas unidade do Centro Clínico Gaúcho e do laboratório Marques D’Almeida, posto do Tudo Fácil, academia Smart Fit e ProCuidar vacinas.