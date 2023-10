Mercado Público completa 154 anos com promessa de melhorias

Referência no varejo e na cultura do Rio Grande do Sul, o Mercado Público de Porto Alegre completa 154 anos nesta terça-feira (3). Para marcar a data, a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) distribuiu cerca de 1.200 fatias de bolo à comunidade, que se reuniu para celebrar o aniversário do espaço comercial mais antigo da Capital.

O bolo foi confeccionado na unidade móvel do Senai localizada no Largo Glênio Peres e deslocado para a área central do Mercado. Com imagens que remetiam às bancas do centro comercial, como peixarias, açougues e fiambrerias, o bolo tinha 70cm x 1,50m, e sua receita teve mais de 50 litros de chantilly, 50 kg de doce de leite e 100 ovos.

"Gostamos de proporcionar isso para toda a população. Em um dia como hoje, é possível ver que tem muita gente envolvida, desde a imprensa, fornecedores, trabalhadores, autoridades e os clientes, que são a alma para mantermos de pé essas paredes históricas", afirmou Rafael Sartori, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público (Ascomepc).

"Temos um plano de obras junto da prefeitura. Estamos opinando, porque estamos no front. Sabemos quais são as questões estruturais. Vão ter novidades em relação às obras e alguns melhoramentos internos", antecipou Sartori.

A solenidade contou ainda com a presença de autoridades como o prefeito Sebastião Melo, secretários municipais e deputados estaduais. "Você pode morar no São Judas, no Lami, no Partenon, mas é um pouco do Centro. Eu vou no Centro, vou no Mercado, vou rever o Centro. Parabéns aos mercadeiros, aos clientes do Mercado e a todos nós que amamos o Mercado", destacou o prefeito de Porto Alegre.

abertura do Mercado aos domingos área cultural do espaço. "Estamos trazendo para cá, todos os domingos, música. Vamos aumentar, talvez [façamos] shows aqui dentro, mais exposições, ou seja, o Mercado tem que ser atrativo aos domingos. Temos belas atrações gastronômicas em Porto Alegre, mas temos mais uma maravilhosa que é o Mercado Público e ele precisa ter atratividade, então vamos aumentar a participação cultural no Mercado Público", garantiu Melo. Com a, o prefeito comemorou que um dos investimentos tem sido nado espaço. "Estamos trazendo para cá, todos os domingos, música. Vamos aumentar, talvez [façamos] shows aqui dentro, mais exposições, ou seja, o Mercado tem que ser atrativo aos domingos. Temos belas atrações gastronômicas em Porto Alegre, mas temos mais uma maravilhosa que é o Mercado Público e ele precisa ter atratividade, então vamos aumentar a participação cultural no Mercado Público", garantiu Melo.

O prédio em estilo neoclássico foi inaugurado como Merco Público de Porto Alegre no dia 3 de outubro de 1869, mas só começou a operar no início de fevereiro de 1870. Anteriormente, além de armazéns, cafés, bares, açougues, fruteiras e restaurantes, o prédio também abrigava estabelecimentos como barbearias, hotéis e companhia de seguros. Patrimônio cultural da cidade, o prédio resistiu à enchente de 1941 e a quatro cheias de grandes proporções, nos anos de 1912, 1976, 1979 e 2013.

Entre os episódios históricos que marcaram o local está a ameaça de demolição no início da década de 1970. "Na época, era prefeito Telmo Thompson Flores e a ideia era demolir o Mercado para fazer uma passagem direta com a Castelo Branco", conta Carla Irigaray, jornalista aposentada que foi casada com Walter Galvani, o homem que salvou o Mercado ao iniciar campanha para a preservação do prédio.

lutam para que seja colocado um busto de Galvani junto a um memorial "Naquela época, junto com Mário Quintana e todas as forças vivas da cidade, todas as instituições, se levantaram em uma campanha para que o espaço fosse mantido. Na Feira do Livro daquele ano, 1972, o prefeito foi até a feira para falar para o Walter que o Mercado seria mantido", relembra Carla. Hoje, família, amigos e admiradoresque conte essa história.

Cerca de 50 mil pessoas circulam diariamente pelo Mercado Público e aproximadamente 760 são responsáveis por fazer com que o centro comercial abra as portas. Mas o espaço não é feito só de números e, sim, de histórias de quem vive todos os dias dentro das paredes centenárias do prédio situado no Centro Histórico da Capital.