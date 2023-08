Lojas do Mercado Público de Porto Alegre vão abir aos domingos

O Mercado Público de Público de Porto Alegre entra em nova fase "comercial" a partir deste domingo (6). Mais de 20 estabelecimentos, a maioria bancas de comércio de produtos, entre os mais de 100 vão passar a abrir, reforçando o mix que vinha timidamente operando e que se limitava a restaurantes do segundo piso, fechado por quase 10 anos devido a estragos do incêndio de 2013 e reativado em meados de 2022. O Mercado completa 154 anos em outubro.

O funcionamento de lojas (bancas) e pontos de gastronomia será das 10h às 16h, segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. Dos 20 negócios que vão operar, segundo lista divulgada nesta quinta-feira (3) pela Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (Ascomepc), cinco são restaurantes.

"Lançamos (o chamamento) no nosso grupo e as adesões foram surgindo", descrec Adriana Kauer, presidente da Ascomepc e dona da Comercial Martini. Sobre mais estabelecimentos aderirem, a dirigente avalia que, "se a experiência der certo", mais bancas vão se somar.

A abertura cumpre regimento interno publicado no começo de julho pelo município e que previa 30 dias para entrar em vigor. A regra contempla o funcionamento aos domingos é facultativo, mas, sem as bancas, o empreendimento perde atratividade e fluxo, avalia a prefeitura.

Segundo o titular da pasta, André Barbosa, as adesões dos estabelecimentos foi conversada com a Ascomepc. "Era uma determinação do prefeito Sebastião Melo desde que assumiu, em 2021, que o mercado funcionasse aos domingos", lembrou Barbosa.

São 106 operadores no local. Recentemente, houve concorrência para ocupação de nove espaços fechados, cujos vencedores estão abrindo aos poucos e seguindo prazo da concessão. Dois já estão abertos: um novo açougue e expansão de uma loja de itens para confeitaria.

"Esperamos que 100% das lojas abram até o fim do ano. Vamos dialogar e divulgar. As pessoas podem vir almoçar, comprar carne e outros itens no domingo que as bancas estarão abertas", incentiva o secretário, apostando que melhorias em áreas do Centro Histórico vão gerar mais fluxo. Além disso, a prefeitura diz que terá um posto permanente da Guarda Municipal a ser instalado no entorno para a segurança.

A prefeitura acredita que a abertura aos domingos do Mercado pode fazer outras unidades do comércio do Centro abrirem, como na rua dos Andradas. "O comércio do Mercado Público é um shopping popular e com história. Por que o Mercado Público não pode competir com outros empreendimentos aos domingos? É uma provocação no bom sentido", comenta Barbosa.

Parte do êxito para convencer outros a abrirem, virá das vendas, para cobrir o custo da abertura diária - hoje majoritariamente concentrada de segunda a sábado -, e da melhoria das condições estruturais do empreendimento.

Duas frentes estão no radar da secretaria, responsável pela gestão: obras e serviços de manutenção. Nas ações estruturais, estão sendo feitos consertos no telhado, principalmente no front que dá para o Largo Glênio Peres, fonte de goteiras e verdadeiras enxurradas no interior do prédio, atingindo lojas e passeios, incluindo a área da praça de alimentação (segundo piso).

O aporte é de R$ 300 mil, bancado pelo Fundo Municipal do Patrimônio Público, alimentado com recursos pagos pelos operadores do Mercado e que devem ser usados em manutenção e obras. O conserto deve terminar em setembro. Também será feita pintura interna, usando tinta doada pela Suvinil, que fez o mesmo para a revitalização da fachada.

Outra intervenção que terá grande impacto é a troca de piso e de toda a rede hidrossanitária, que envolve o esgoto pluvial. O secretário espera começar em outubro a substituição, com prazo de 18 meses. "Negociamos com os mercadeiros para fazer por quadrante para não prejudicar o fluxo", adianta Barbosa.

O valor é previsto em R$ 1,07 milhão. A empresa Idea venceu a disputa. Também serão instaladas sinalizações de acessiblidade. Hoje o piso apresenta elevações e rachaduras, representando perigo a quem frequenta o local. A substituição da rede subterrânea deve reduzir problemas como mau cheiro. As calçadas externas do entorno também serão trocadas.

Na parte de serviços, vai ser lanaçada licitação para contratar uma única empresa que gerencie limpeza, seguranças e demais utilidades de manutenção. A despesa é de cerca de R$ 400 mil, que entra na conta condominial. Hoje é uma empresa para cada demanda. Também devem ser instalados parklets externos na frente de restaurantes entre o Mercado e o Paço Municipal. O primeiro deve ser montado em outubro. O alvará do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndiso (PPCI) deve sair em até 40 dias, outra demanda antiga.

Lista dos estabelecimentos que abrem no domingo (3/8) no Meracdo Público

Açougue Estância da Carne



Açougue Mercado da Carne



Açougue Santo Ângelo

Armazém do Confeiteiro

Banca 38

Banca 33

Box 2,3,4,5,6,7 e 8

Banca 11

Banca do Holandês

Cachaçaria do Mercado

Café do Mercado

Casa Herbata

Cia da Nutrição

Comercial Martini

Ponto do Chimarrão

Restaurante Bar Chopp 36

Restaurante Gaúcho

Restaurante Mamma Júlia

Restaurante Naval

Restaurante Taberna



Fonte: Ascomepc (3/8/2023)