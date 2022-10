Abertura do Mercado aos domingos exigirá rearranjo de jornadas, alerta associação

Com o sucesso das operações dos restaurantes do Mercado Público aos domingos – que ocorre desde maio do ano passado –, a prefeitura de Porto Alegre quer também viabilizar o funcionamento de lojas neste dia da semana. A novidade foi anunciada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Vicente Perrone, durante as comemorações dos 153 anos do histórico centro de abastecimento nesta segunda-feira (3). A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, no entanto, alerta para a necessidade de reorganização dos permissionários.

O assunto será tratado em reunião marcada para a semana que vem. “Precisamos levar em conta que o local já tem uma carga horária extensa, de 12 horas por dia. Por isso, as equipes terão de se reorganizar para tentar incluir mais um dia na jornada”, ressalva. Posteriormente, a presidente da Associação pretende se encontrar com representantes da prefeitura para construir esta transição de forma gradual e confortável para todos os envolvidos.

O processo de abertura deve ser gradual para poder ajustar diversos pontos necessários para o desenvolvimento do projeto, como questões trabalhistas, de estoques, segurança e limpeza, além de estratégias para a realização de um rodízio dos estabelecimentos. “Nossa ideia é organizar um sistema que contemple negócios de segmentos variados a cada semana e assim fazer um revezamento entre açougues, as peixarias, friambrerias, entre outros”, afirma Perrone.

Conforme explica o secretário, essa proposta faz parte do movimento de revitalização do Centro Histórico da Capital. “Para isso, foram investidos mais de R$ 30 milhões em melhorias do Mercado, sem contar com todos os beneficiamentos do entorno, como o Quadrilátero, a revitalização da Praça da Matriz e do chafariz do Largo Glênio Peres e a iluminação cênica de prédios públicos. Queremos, com isso, estimular o crescimento orgânico do público nesta região da cidade”, detalha.

Mercado Público recuperou a área das instalações provisórias de restaurantes atingidos pelo incêndio de 2013 e voltou a receber exposições e eventos Recentemente, o. A Exposição de Orquídeas, em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, marcou a retomada do espaço no primeiro andar do prédio, seguida pelo Projeto Identidade Gaúcha (que ocorre de nos dias 7 e 8 de outubro). O objetivo é manter um local estruturado e gratuito para exposições, música e dança durante todo o ano.

Obras e melhorias

Construído ainda no período imperial, o Mercado Público passou por diversos processos de revitalizações. Inaugurado em 1869, com um pavimento, passou a contar com um segundo piso em 1912, quando suas fachadas foram ornamentadas com elementos arquitetônicos ecléticos. Tombado como Patrimônio Cultural de Porto Alegre em 1979, passou por importante reestruturação entre 1990 e 1997. A área afetada pelo incêndio de 2013 começou a ser reconstruída no ano seguinte.

No início deste ano, a parte externa do prédio recebeu nova pintura, teve a parte elétrica atualizada e trocou as escadas rolantes e os elevadores.