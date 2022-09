Segundo andar do Mercado Público é reaberto depois de nove anos

O segundo andar do Mercado Público reabriu nesta segunda-feira (5) aos frequentadores do centro de abastecimento depois de nove anos fechado. Os restaurantes Bar Chopp 26, Taberna, Pizza Veg, Mamma Julia e Sayuri, além da sorveteria Beijo Frio começaram a receber o público por volta das 11h. A cerimônia de retomada do funcionamento dos estabelecimentos foi marcada pelo corte de seis fitas vermelhas que foram colocadas na frente dos cinco restaurantes e da sorveteria localizadas no segundo piso do mais tradicional centro de compras da cidade. O ato contou com a participação de representantes de religiões de matriz africana que realizaram uma bênção do local. A reabertura ocorreu nove anos depois do trágico incêndio do dia 7 de julho de 2013 que destruiu as instalações do segundo andar. A prefeitura de Porto Alegre pretende licitar até o final do ano mais 11 espaços no segundo andar.

A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, disse que a reabertura era o momento que todos no Mercado esperavam. “É uma data para todos os mercadeiros comemorarem e prestigiarem. Se antes dizíamos que o Mercado só estaria completo quando estivesse aberto em sua plenitude, podemos dizer que esse dia chegou", ressaltou. A Associação de Artesãos Porto Alegre Solidária, que também ocupa o segundo andar, já havia aberto as portas no mês de agosto.

O proprietário dos restaurantes Mamma Julia e Bar Chopp 26, Claudemiro Adam, disse que a reabertura do segundo andar parecia um sonho. "O nosso objetivo é voltar às origens, ou seja, lotar essa praça de alimentação e criar um novo ambiente para o Mercado Público." Segundo Adam, a ideia é conquistar novos clientes para o segundo piso. A proprietária do Taberna 32, Dani Silva, afirmou que estava muito emocionada com a retomada das atividades. "Hoje é um dia de muita celebração e agora é esperar a chegada dos clientes", acrescentou. No segundo piso, os restaurantes vão funcionar de segunda a sexta-feira das 11h às 22h e no sábado das 11h às 18h.

O prefeito Sebastião Melo afirmou que a retomada do funcionamento do segundo piso é mais um passo no esforço de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. “Este momento tem um simbolismo imenso após quase uma década. A gestão municipal colocou como prioridade a reforma, e uma governança que uniu prefeitura, iniciativa privada e permissionários”, destacou. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, afirmou que, após receberem os espaços para uso no final de julho, quando a reforma estrutural foi entregue, os comerciantes arrumaram seus empreendimentos para atender às expectativas da população. "Até o fim do ano, a prefeitura deve licitar outros 11 espaços no segundo piso", comentou.

No Mercado Público foram feitas a troca dos equipamentos, como as escadas rolantes e elevadores, a reforma elétrica e a abertura dos novos banheiros para pessoas com deficiência. Os recursos para reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de R$ 9,4 milhões.