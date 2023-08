Frequantadores e comerciantes comemoram primeiro domingo do Mercado Público aberto

Ainda em fase de teste, o primeiro domingo com bancas abertas no Mercado Público de Porto Alegre atraiu um bom público e agitou o centro da cidade neste 6 de agosto. Apesar de contar com a adesão de apenas 25 das mais de 100 unidades comerciais que funcionam no tradicional ponto de vendas de produtos alimentícios, artigos tradicionalistas e religiosos, o funcionamento ampliado foi aprovado por comerciantes e frequentadores.

Este é o caso das moradoras de Santa Cruz do Sul, a auxiliar de marketing Ana Carolina Krise Lemos, 22 anos, e a professora Claudia Raquel Krise, 48 anos. Mãe e filha explicam que a possibilidade de ter mais um dia no fim de semana para passear pelo local as atraiu para a Capital. "Hoje viemos mais cedo, tomamos café e agora estamos passeando pelos estabelecimentos em busca de coisas que só encontramos aqui, como pimentas diferenciadas e sementes", ressaltou Ana.

Após saber pela imprensa da novidade, o aposentado José Carlos Nunes, 78 anos, passou a semana toda esperando por esse dia. E não se decepcionou: "Vim de Canoas para comprar frios aqui, pois eu adoro o Mercado. Espero que siga sempre assim!", comemorou o frequentador.

Da mesma forma, o gerente da Banca 40, Paulo Henrique Göttert, estava animado. Mesmo com menos de 20% dos funcionários convocados e a metade da operação funcionando, o gestor notou um movimento maior do que em dias de semana. "Ainda estamos nos adaptando, mas optamos por fazer esta experiência para acompanhar o andamento da coisa. Eu acredito que, na medida em que se for criando o hábito, poderemos aumentar a nossa participação. Vamos aguardar para ver como fiam as coisas", analisou.

Uma entusiasta da medida, a gerente do Bar 26 conta que fazia uns dois meses que o restaurante não abria aos domingos. Na sua opinião, o fato de ter apenas um portão aberto nesse dia levava os clientes a desistirem de entrar. "Mas hoje vemos toda a diferença, pois a pessoa que vem aqui quer andar pelas bancas, comprar alguma coisinha, tomar um aperitivo e então ter vontade de comer. Os visitantes de outros países, quando vieram na Copa, reclamaram muito de estarmos fechados neste dia", relatou.

Aos domingos, a operação será das 10h às 16h, aproveitando a jornada ligada ao atendimento dos restaurantes. A abertura cumpre regimento interno publicado no começo de julho pelo município e que previa 30 dias para entrar em vigor. A regra contempla o funcionamento neste dia é facultativo. Na lista dis empreendimentos que aderiram, estão oito restaurantes. Os demais vão de bancas com produtos de queijos, vinhos, doces, charcutaria, carnes, itens integrais, chás e cafeteria.