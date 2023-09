Nível do Guaíba apresenta redução neste sábado

Após atingir, ao longo da última semana,, com registro de 2,70 metros, o Lago Guaíba apresentou redução neste sábado (16), de acordo com informações da prefeitura de Porto Alegre. No Cais Mauá,- dois centímetros a menos do que o registrado na tarde de sexta-feira (15).

Ainda na sexta-feira,. O anúncio havia sido feito pelo prefeito Sebastião Melo na quinta-feira (14), e foi confirmado em publicação no Diário Oficial na sexta-feira. No decreto, são citadas as chuvas, a grande danificação das vias públicas que prejudicam a circulação, o impacto em comunidades residentes em áreas de risco e de alta vulnerabilidade e os danos materiais e os prejuízos econômicos e sociais, além de reconhecer o auxílio dado pelo poder público - em auxílio de resgate, disponibilidade de aparatos e de abrigos, mas que ainda não foi capaz de atender todas as demandas resultantes dos temporais. De acordo com a prefeitura, cerca de 60 pessoas estão sob abrigo na capital.