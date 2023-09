Guaíba registra terceiro maior nível de água da história, atingindo 2,70m

O Lago Guaíba registrou o terceiro maior nível de água de sua história, atingindo a máxima de 2,70m na manhã de quinta-feira (14). A elevação é resultado das chuvas que estão atingindo o estado desde a última semana.

O nível da água é mensurado pelo DMAE e pela Defesa Civil, com uma régua localizada no Cais Mauá que marcou, durante a tarde de quinta-feira, uma redução comparada à manhã. A marcação está estabilizada em 2,65 metros, de acordo com o Diretor Geral do DMAE, Maurício Loss. Apesar desta diminuição, o sinal de alerta é mantido, pois é acionado a partir da marca de 2,5 metros e, na marca dos 3 metros, é emitido o alerta oficial de inundação. Por enquanto, a principal consequência é a inundação de rotas de trânsito por conta da água que sai das bocas de bueiros. Até o momento, níveis mais altos do que o atual no Guaíba só foram registrados em 1941 e 2015.

Além da alta registrada, é previsto que uma maior quantidade de água chegue no Guaíba entre sexta-feira (15) e sábado (16), por conta da água vinda do rio Jacuí e o rio Taquari, que seguem com volumes em ascensão e que desembocam no Guaíba.

"A gente vai manter o estado de alerta e até domingo, para caso chegue aos 2,90m e a gente já tenha que iniciar o fechamento de algumas comportas." disse Maurício. "A área de proteção contra cheias vai desde o início que de Porto Alegre, porque a Freeway também serve como um dique de proteção, e assim como a Avenida Castelo Branco, muro da Mauá e as orlas um, dois e três."

De acordo com ele, regiões como o bairro Ipanema, que está perto das águas do Guaíba, não possuem sistema de proteção contra as cheias e, portanto, seriam os mais afetados com o possível transbordamento.

A área das ilhas também foi afetada, sendo que estas já estão com em estado de inundação, pois a medida difere das marcações feitas na régua do Cais Mauá - a partir de 2,40m já é necessário emitir o alerta no arquipélago. "Tem muitas casas e muitas regiões alagadas nas ilhas, e a Defesa Civil está lá com os bombeiros. A prefeitura montou um abrigo em uma escola estadual para acolher as pessoas e dar toda assistência."