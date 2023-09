Bloqueios, alagamentos e falta de luz: as consequências das chuvas em Porto Alegre

As chuvas que atingem várias cidades gaúchas desde a última semana também chegaram com tudo em Porto Alegre nesta quarta-feira (13). Com ruas alagadas, bloqueios nas vias e inúmeros pontos sem luz, a Capital ainda vê as águas do Guaíba subirem de maneira preocupante, gerando risco de cheia.

No começo da tarde, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul inclusive chegou a emitir um alerta de inundação devido à elevação do nível do lago - naquele momento, no Cais Mauá, a medição indicava 2m40cm, sendo que a cota de inundação é de 3m. A principal preocupação das autoridades é com a Região das Ilhas, que costuma ser a mais afetada com as cheias do Guaíba e já apresenta alguns pontos de alagamento.

Pelo forte volume de chuvas, a Prefeitura de Porto Alegre fechou cinco Unidades de Saúde (Ilha da Pintada, Laranjeiras, Ilha do Pavão, Lami e Belém Novo), além de manter outras oito funcionando com restrições. Três escolas da rede municipal, localizadas nos bairros Restinga, Centro Histórico e Arquipélago, também tiveram aulas suspensas.

Até o momento, a Zona Sul da Capital é a que mais está sofrendo com as chuvas. Segundo a prefeitura, três arroios da região transbordaram na manhã desta quarta. Na Cavalhada, as águas do arroio que nomeia o bairro chegaram a cobrir completamente o cruzamento entre a avenida Otto Niemeyer e a rua Gramado, impedindo a circulação de veículos e pedestres no início da tarde. Além disso, uma parte do talude do Arroio Dilúvio desabou na avenida Ipiranga, em frente a antiga subestação da CEEE.

De acordo com a EPTC, até às 15h haviam sido registradas 43 ocorrências de trânsito em Porto Alegre, sendo 12 delas com bloqueio total devido ao acúmulo de água, e três semáforos fora do ar. A CEEE Equatorial aponta que 8 mil clientes estejam sem luz na Capital também em decorrências das chuvas, enquanto o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) informa que não há nenhuma região da Capital sem abastecimento.

Pontos de bloqueio total em Porto Alegre:

Estrada João Vedana, 600

Visconde De Pelotas X Av Carneiro Da Fontoura

Av. Ernesto Neugebauer X R Ely Leite Urdapilleta

Av. Pernambuco X R Dona Teodora

Av. Cavalhada X R Santa Flora

R. Voluntários Da Pátria X Rua Comendador

R. Jose Francisco, 81

R. Arroio Grande

Av. Otto Niemeyer, 3261

Av. Nossa Senhora Da Boa Viagem,188

Av. João Ferreira X R Carolina Von Kozeritz

Av. Tramandaí X R Gávea

Postes/Fios Caídos:

Av. Francisco Silveira, 1450

Árvores na via:

Av Beira Rio, 175

Semáforos fora de operação:

Rua Voluntários da Pátria X Rua do Parque

Nilo Peçanha x Verissimo do Amaral

Sertório x Dona Alzira