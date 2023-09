Com alta do nível do Guaíba, Cais Embarcadero fecha as portas nesta quinta-feira

Com a elevação do nível Guaíba e risco de invasão da área do Cais Mauá em Porto Alegre, o Cais Embarcadero estará fechado nesta quinta-feira (14). O anúncio foi feito nas redes sociais do Cais Embarcadero.

Atualmente, o Cais Embarcadero conta com 37 operações de gastronomia, esporte, lazer e entretenimento. Entre os restaurantes no local estão o ISOJ Nikkei Sushi Bar, Famiglia Facin, Press do Cais, 20Barra9 e Wills Cais.