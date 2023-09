Prefeitura monitora nível do Guaíba e avalia acionar comportas

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Defesa Civil Municipal, que monitoram o nível do Guaíba desde que se iniciaram as fortes chuvas em Porto Alegre, avaliam a necessidade de fechar as comportas na Avenida Mauá. Apesar de as 23 casas de bomba estarem em plena operação nesta quinta-feira (14), os mecanismos podem ser acionados ao atingir a marca de 2,9 metros na régua.

Pela manhã, o nível estava em 2,7 metros. “Como prevenção decidimos em conjunto com o corpo técnico do Dmae fechar as comportas, caso o nível chegue em 2,9 metros. Neste momento está estabilizando e talvez não haja necessidade”, afirma o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.



Em 2019, teve início o trabalho de restauração dos equipamentos, com a remoção de oxidações, pintura, recuperação dos trilhos e sistemas de movimentação. A reforma foi concluída em 2020.