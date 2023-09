Daer altera viagens de ônibus em razão dos bloqueios nas rodovias

Linhas de transporte intermunicipal de passageiros passam por suspensões, além de alterações de horários e itinerários na manhã desta quinta-feira (14). As mudanças informadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) devem-se às alterações no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.Confira a situação das linhas:Amaral Ferrador – Camaquã- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBAmaral Ferrador – Encruzilhada do Sul- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBAmaral Ferrador - Porto Alegre- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBCamaquã – Amaral Ferrador- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBCamaquã – Encruzilhada do Sul- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBEncruzilhada do Sul - Amaral Ferrador- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBEncruzilhada do Sul – Camaquã- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBEncruzilhada do Sul – Porto Alegre- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBPelotas – Canguçu- Suspensa viagem nesta quinta-feira (14/9). A ponte situada na localidade de Taquara está com problemas. A operação será retomada quando o tráfego estiver liberado.* Empresa Expresso EmbaixadorPorto Alegre – Amaral Ferrador (via Pântano Grande – Encruzilhada do Sul)- As viagens não ocorrerão até Amaral Ferrador, visto que a estrada municipal está interditada. A operação ocorrerá de forma parcial, até a cidade de Encruzilhada do Sul.* Empresa Expresso SBPorto Alegre - Amaral Ferrador (via Cristal)- Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.* Empresa Expresso SBPorto Alegre – Santana do Livramento- Viagem mantida, porém com itinerário alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.* Empresa Ouro e PrataUruguaiana – Rio Grande (via Caçapava do Sul)- Suspensão temporária entre os dias 14 e 17 deste mês. O itinerário da linha passa pela rodovia BRS-290, que está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.* Empresa São João Transportes RazzeraO Daer esclarece que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as mudanças no tráfego.