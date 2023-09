Corsan isenta tarifa de água nas cidades atingidas pela enchente no Vale do Taquari

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Defensoria Pública, e a Aegea Corsan, assinaram na manhã desta sexta-feira (15) termo de compromisso para isenção da tarifa de serviço de água aos municípios e consumidores vitimados pela calamidade pública no Vale do Taquari. Durante a cerimônia, o vice-governador do Rio Grande do Gabriel Souza ressaltou que o momento é de “unir esforços para reconstruir as cidades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias”. O evento foi realizado na prefeitura de Arroio do Meio e reuniu também representantes das demais localidades atingidas.

O acordo garante a isenção de 90 dias para as residências e empresas da região. “Além disso, as contas que tiverem vencidas não vão poder ser cortadas, pois as pessoas vão precisar usar a água nas suas residências para limpeza e higiene”, ressaltou Souza. Na oportunidade, ele fez um apelo para que a RGE “tenha a mesma sensibilidade” em relação à energia elétrica.