"Será reconstruído muito antes do que imaginam", garante Leite sobre municípios atingidos no RS

munícipio que totaliza 14 dos 39 óbitos confirmados em decorrência da tragédia. O município é um dos mais atingidos pela enchente decorrente das fortes chuvas. Na tarde desta quinta-feira (7), o governador Eduardo Leite esteve presente em Muçum.

Leite destaca que, agora, a programação é voltada para a população atingida, e afirma que não irá faltar apoio. "Garantir as condições de sobrevivência dessas pessoas nos próximos dias, enquanto a gente faz a limpeza, organiza a cidade e realiza planos de trabalho para garantir os recursos da reconstrução da estrutura urbana e, também, o mapeamento das casas atingidas, para vermos os caminhos possíveis", declarou. Na noite da última quarta-feira (6), o governador se reuniu com os secretários estaduais para traçar estratégias de auxílio e apoio aos atingidos.

"Pedi para desenvolverem todos os esforços, no sentido de alcançarmos o apoio necessário para que as pessoas possam se reaver nos seus pequenos negócios, nas grandes indústrias que vão precisar de suporte", garante Leite, que afirmou já ter solicitado ações de empréstimos e auxílio pelo Banrisul e BRDE.

Em mensagem para as comunidades atingidas, o governador afirma saber que não existe palavra de conforto para este momento, mas garante que todo o apoio e condições necessárias para superar a tragédia serão fornecidas pelo Estado. "Nós estamos ao lado. Tudo será reconstruído. Eu asseguro a essa comunidade que um esforço será feito para que seja reconstruído muito antes do que as pessoas imaginam", declarou.

Nos próximos dias, será realizado um levantamento de casas e prédios atingidos pelas enchentes, para que possa ser desenvolvido um plano de reestruturação da região. "O programa do Volta por Cima já coloca aí R$ 2,5 mil para cada pessoa, que possa adquirir o que for necessário para as famílias de mais baixa renda, mas para isso é importante que esses dados, que essas informações cheguem para nós o quanto antes", disse o governador, que reiterou o compromisso com a limpeza e reconstrução das cidades. "Não quero demora, não quero burocracia, quero que o quanto antes essas máquinas possam estar aqui. Vai ter o contingente do Exército, a contratação do Estado. Não vai faltar estrutura", assegurou.

O governador também ressaltou a importância das doações neste momento em que, nos municípios mais atingidos, praticamente não há comércio. "A gente observa muita solidariedade, muita gente ajudando, apoiando, doações sendo feitas e a certeza de que essa união de esforços vai superar isso", destacou.