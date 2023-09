Mais de 40 mil clientes ficam sem luz por causa das chuvas no RS

Nesta quarta-feira (6), pelo menos cerca de 42 mil consumidores no Estado ficaram sem energia nas áreas de concessão da CEEE Grupo Equatorial e da RGE. Essa última distribuidora, que atende ao Norte do Rio Grande do Sul, uma das regiões em que os temporais foram mais intensos, foi a mais impactada.

A RGE informa que o grande volume de chuvas que atingiu o Estado, nos últimos dias, causou o desligamento de energia elétrica em muitas áreas alagadas, onde não é possível religar a energia, por razões de segurança. A redução do nível da água já permitiu religar a energia para 7 mil clientes. No começo da tarde, eram 39 mil clientes que seguiam afetados por desligamentos.

Destes, 27,3 mil estavam em áreas com impedimento de acesso e alagamentos e outros 11,7 em locais onde será necessária a reconstrução parcial ou total das redes, com retiradas dos mais diversos objetos que estão sobre as mesmas, principalmente nos municípios de Vespasiano Corrêa, Roca Sales, Encantado, Relvado, Coqueiro Baixo, Imigrante, Doutor Ricardo, Muçum, Nova Brescia, São Valentim do Sul, Arroio do Meio, Santa Tereza, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Estrela.

A empresa ressalta que segue monitorando a situação nas regiões para restabelecer a energia na medida em que a água baixe a níveis seguros. A companhia alerta ainda que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

Já na área da CEEE Grupo Equatorial Energia, pela manhã desta quarta-feira havia 3 mil clientes desabastecidos, sobretudo na região Metropolitana (com 1.100 clientes sem energia). Os demais estavam espalhados pela área de concessão, que abrange, além de municípios da região Metropolitana, as regiões Sul, Centro Sul e Campanha, mais os Litorais Sul e Norte do Estado, que seguirão sendo atendidas com atenção, ao longo de todo o dia.