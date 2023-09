Moradoras de Lajeado relatam situação dramática na cidade após enchentes

Arthur Reckziegel e Luciane Medeiros

Lajeado, no Vale do Taquari, é um dos que foi atingido pelas cheias causadas em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Até a tarde desta terça-feira (5), o nível do Rio Taquari havia subido 29,55 cm, segundo informou a prefeitura de Lajeado. Moradores de algumas partes da cidade estão ilhados, sem água e luz e sem acesso à comunicação. A O município de, no, é um dos que foi atingido pelas cheias causadas em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Até a tarde desta terça-feira (5),, segundo informou a prefeitura de Lajeado. Defesa Civil informou na manhã desta quarta-feira (6) que 70 municípios foram afetados pelas chuvas. Pelo menos 27 pessoas morreram nas enchentes, uma delas em Lajeado.

A jornalista Fernanda Mallmann, que mora no Centro de Lajeado, conta que na área central há luz e internet nesta quarta-feira (6), mas água não. No bairro Hidráulica, onde vivem os pais de Fernanda, não há água nem desde a manhã de terça (5). Fernanda não consegue contato telefônico com a irmã, que mora em uma região onde não há sinal da operadora.

“A cidade está um caos, está parada. A madrugada inteira teve barulho de helicópteros e agora de manhã, não é diferente. Estou na minha casa nesse momento eu tenho luz e eu tenho Internet, mas eu não tenho água. Na casa dos meus pais, que fica em outro bairro, eles estão sem água e sem luz. Eu não consigo chegar lá porque eu teria que fazer o acesso pela BR-386 e temos evitado de sair de casa”, descreve.

Fernanda, que tem 45 anos, diz que a vida inteira conviveu com situações de cheia na cidade pelo menos uma vez por ano, mas nunca uma enchente tinha tido a proporção da atual. “Eu lembro dos meus pais falando da enchente de 1941 quando teve muita morte mas nunca se teve nada parecido com aquilo. A água atingiu níveis que nunca chegou, ela nunca veio com tanta força e rapidez. Áreas da cidade, do centro que nunca haviam sido alagadas desta vez foram”, descreve.

Fundada por colonizadores alemães, Lajeado cresceu ao longo do Rio Taquari. “A cidade nasceu e cresceu na beira do rio, que era o meio de transporte onde os nossos antepassados recebiam alimentos. Esse rio que que é bom para a gente em épocas de verão, porque não costumamos ter seca e é realmente uma riqueza, ele também causa fatos inesperados “, lamenta.

As aulas foram suspensas nas redes públicas e particulares na cidade. A professora Andrea Reckziegel narra o desespero de colegas para não ficarem ilhados. “Foi desesperador, colegas tendo que ir embora às pressas porque senão iriam ficar ilhados”, conta a professora.

Segundo ela, o grande volume de chuva pegou muitos moradores de surpresa. “As pessoas tinham uma experiência de enchente, elas se programavam até um determinado lugar para levantar móveis e outras coisas dentro de casa. Ontem (terça) uma colega ligou chorando dizendo que ligou para a Defesa Civil e não conseguiu falar com ninguém e que precisou um pedaço do telhado porque a água já estava batendo na cintura dentro de casa. Eram cinco pessoas nessa casa e foram resgatados de helicóptero porque não tinha acesso por meio de barcos”, afirma.

O marido de Andrea, Armando Santiago, é proprietário de um café no centro da cidade e o local também foi invadido pelas águas. "Ele perdeu tudo, não se imaginava que seria tão grande assim", salienta.