Prefeitura de Porto Alegre espera contrapartidas para manutenção de ciclovias

Porto Alegre tem 77 km de infraestrutura cicloviária utilizada diariamente por centenas de ciclistas, seja para locomoção ou lazer. Segundo pesquisa de 2021 sobre o Perfil do Ciclista Brasileiro, realizada pela Associação Transporte Ativo e pelo Labmob-UFRJ, 60,2% dos moradores da Capital utilizaram a bicicleta como meio de transporte nos cinco anos entre 2017 e aquele ano. Ao usar a vias para bicicletas, ciclistas reclamam principalmente da falta de conexão entre os trechos, além de sinalização e iluminação precárias.

Todos os dias a jornalista Maia Rubin, de 31 anos, usa a sua bicicleta para se locomover para suas aulas e outras tarefas. A jovem reclama sobre atenção dada pelo poder público aos ciclistas: “falta uma continuidade das ciclovias, andamos por um trecho e logo já não tem mais sinalização”. Ela já sofreu acidentes na avenida Ipiranga e comenta que a iluminação do local é um perigo. “Lembro de ter visto várias campanhas de conscientização sobre a segurança no trânsito nos últimos anos, mas agora não vejo mais”, completa.

A Capital tem um Plano Diretor Cicloviário (PDC) desde 2009, que prevê 495 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, e desde o ano passado a prefeitura trabalha na atualização. Para que isso ocorra, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza neste ano a Pesquisa de Origem e Destino e Domiciliar (Edom), na busca de entender o deslocamento da população. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) afirma que a pesquisa ajudará a renovar o PDC.

Grande parte da malha cicloviária da Capital foi construída a partir de contrapartidas, que podem ser definidas como algum serviço ou material que uma empresa fornece em troca do espaço para construir seu empreendimento. A cada 100 vagas de estacionamento em empreendimentos comerciais, deve-se construir ou fornecer material para 200m de estrutura cicloviária. Esses trechos beneficiam o próprio empreendedor, pois as obras ocorrem nas redondezas do local. “Se fez nos últimos anos muitos trechos de ciclovias, agora vamos fazer um estudo para interligar os trechos”, comenta o diretor executivo da EPTC, Flávio Caldasso.

Ele explica que há três tipos de faixas apropriadas para ciclistas. Ciclovias, como a da avenida Ipiranga, são pistas de uso exclusivo de bicicletas, com separação física do tráfego comum. Já a ciclofaixa é identificada a partir da pintura no chão e alguma barreira como grade ou tachão, ao lado das faixas dos carros, e a ciclorrota é menos segregada da via. Além disso, ele afirma que a prefeitura promove diálogos com a população, através de reuniões, principalmente com comerciantes, para entender quais regiões têm interesse em ter um espaço destinado aos ciclistas.

Segundo Caldasso, a prefeitura está na fase de “análise dessas informações para ter uma posição mais assertiva na hora de executar essas novas obras de ciclovias". Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana promove desde o início do mês a Pesquisa de Origem e Destino e Domiciliar. Segundo o secretário da pasta, Adão de Castro Júnior, a intenção da coleta é “fazer uma grande radiografia e extrair um perfil do deslocamento do porto-alegrense". Mais de 10 mil residências receberão recenseadores, em todos os bairros da cidade. O levantamento dura em torno de 30 minutos, pois pede dados básicos e outros específicos sobre mobilidade.

Uma das críticas de ciclistas é a falta de manutenção das vias, que apresentam buracos, rachaduras, raízes levantando o solo, além da falta de pintura. Outro ponto, bastante visível na ciclovia da avenida Ipiranga é a falha de segurança devido à falta de grades em alguns pontos, tanto na divisa com a via dos carros quanto na divisa com o arroio Dilúvio. “Estamos conversando sobre esse problema de segurança das ciclovias”, afirma Caldasso. Ele comenta sobre a dificuldade de encontrar o mesmo material dos guarda-corpos, que foi feito de plástico reciclado e madeira de reflorestamento e não é produzido em grande escala.

Na época da construção dos 9,4 km da ciclovia foi realizado um concurso para escolher qual o design e material da grade de proteção, e a ideia sustentável do arquiteto Rodrigo Troyano venceu. Quando o equipamento foi instalado, não se pensava em ter manutenções com frequência, diz o diretor executivo. Grande parte das alterações na estrutura se devem aos acidentes de carro que danificam o guarda-corpo.

“Buscamos alguém que possa produzir esse mesmo molde, com essa mesma semelhança, para não ficar remendado”, ressalta Caldasso. A solução para o custeio da manutenção, atualmente, é via contrapartidas. Um dos locais em que a população pode perceber a falta de manutenção dos guarda-corpos é entre a avenida Érico Verissimo e rua Tibério Bagnati.