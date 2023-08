Com eleições se aproximando, proposta de Plano Diretor pode ficar para 2025

Bolívar Cavalar

Atrasado pelo menos desde 2019, o projeto de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre pode levar ainda mais tempo para ser aprovado no município. A proposta está em mãos do Executivo e deve ser enviada à Câmara da Capital para apreciação dos vereadores. O presidente da casa legislativa, Hamilton Sossmeier (PTB), afirmou ao Jornal do Comércio nesta terça-feira (8) que para a matéria ser aprovada ainda neste ano, a prefeitura deve enviá-la ao parlamento pelo menos até o mês de outubro.