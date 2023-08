Série de entrevistas faz balanço dos debates sobre o Plano Diretor

Nos meses de maio, junho e julho, a coluna Pensar a cidade publicou uma série de entrevistas com líderes das entidades que compõem o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, espaço formalmente instituído para reunir diferentes representações da sociedade e do governo para tratar das pautas do planejamento na cidade. A proposta do conteúdo é conhecer e apresentar os interesses envolvidos no debate.

A elaboração e a revisão do Plano Diretor de uma cidade é responsabilidade da prefeitura, mas ela não faz o trabalho sozinha - o poder público deve garantir que o processo seja participativo, envolva a população e conte com apoio técnico. Os conselhos de políticas públicas são canais instituído para intermediar o diálogo sobre o planejamento urbano com toda a população.

Em Porto Alegre, o colegiado conta com 27 integrantes e é tripartite, ou seja, composto por três grupos: um terço dos assentos é do setor público, um terço da comunidade, por meio das regiões de planejamento e do orçamento participativo, e o outro de entidades representativas da sociedade.

