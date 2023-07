Prefeitura de Porto Alegre inicia nesta terça pesquisa sobre deslocamento da população

A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta terça-feira (1º) uma pesquisa sobre mobilidade urbana, dividida em quatro etapas, que deve durar até dezembro. Atualmente, a Secretaria de Mobilidade Urbana elabora as políticas públicas com base na última pesquisa, realizada em 2003, com pequenas atualizações. O principal objetivo, segundo o secretário Adão de Castro Júnior, é atrair os porto-alegrenses para a utilização do transporte público da Capital.

Obras na avenida Nilo Peçanha devem ser concluídas em agosto

LEIA AINDA:

A pesquisa, aplicada pelo Consórcio CGC, deve servir para traduzir a forma de deslocamento da população para políticas públicas de mobilidade urbana e transporte coletivo. Outra ideia, que já está em execução, é a elaboração do Plano Setorial, um estudo mais focado nas necessidades das regiões. Uma pesquisa de contorno será realizada em três etapas, a contagem das vias será um dado numérico de fluxo das principais entradas e saídas do município.

Outra parte é a observação de ocupação de veículos individuais, fiscais vão contar quantas pessoas ocupam cada veículo. Já a etapa de origem/destino, será similar a uma blitz - pesquisadores irão parar os veículos e questionar qual o motivo do deslocamento, de onde veio e para onde vão, trajeto realizado e outras perguntas.

Mas, segundo o secretário de mobilidade, a etapa principal e que trará mais dados diversos é a Pesquisa de Origem e Destino e Domiciliar (Edom). Todos os bairros da cidade serão contemplados, e um sorteio foi feito para selecionar as residências que serão contatadas. Ao todo, serão 10 mil locais, e o levantamento dura em torno de 30 minutos, pois pede dados básicos e outros específicos sobre mobilidade.

"Nosso objetivo é fazer uma grande radiografia e extrair um perfil do deslocamento do porto-alegrense", resume Castro Júnior, sobre a intenção da pesquisa. São mais de 100 perguntas que serão feitas para quem atender o pesquisador. No projeto piloto realizado pela secretaria, das 1.000 residências alvo, apenas 85 estavam ocupadas ou aceitaram participar. Ele enfatiza a importância do levantamento para elaborar as políticas públicas. "Eu preciso dos dados para fazer o futuro", enfatiza o secretário.

Os primeiros bairros abordados pelos pesquisadores são Floresta e São Geraldo, depois as equipes se deslocam para São João, Navegantes, Passo D'Areia, Auxiliadora e outros pontos da Zona Norte da cidade.

LEIA TAMBÉM: Motoristas de aplicativo aguardam acordo coletivo e regulamentação da profissão



A Secretaria de Mobilidade Urbana ressalta que todos os 36 pesquisadores estarão devidamente identificados com coletes específicos da Pesquisa de Mobilidade, além de portarem credenciais com nome, sobrenome e RG. As atividades ocorrerão de terça-feira a sábado, das 8h às 19h. Se houver procura fora desses dias e horários, a indicação é para não atender. A identidade dos pesquisadores pode ser confirmada pelo telefone 118, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ou do consórcio (11) 3097-8112.