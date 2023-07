Obras na avenida Nilo Peçanha devem ser concluídas em agosto

cidade de Porto Alegre passa por obras em diversos pontos, e a reportagem do Jornal do Comércio acompanha a evolução dos serviços. Na semana passada, noticiamos que o alargamento de pista da avenida Vicente Monteggia , na Zona Sul da Capital, que deve ser concluída no final de agosto. Nesta semana, acompanhamos mais três obras em diferentes pontos da cidade. passa por obras em diversos pontos, e a reportagem doacompanha a evolução dos serviços. Na semana passada, noticiamos que oda, na Zona Sul da Capital, que deve ser concluída no final de agosto. Nesta semana, acompanhamosem diferentes pontos da cidade.

As obras da avenida Nilo Peçanha, na Zona Norte, iniciadas em 2021, sofreram problemas com o esgoto, o que atrasou o serviço, pois o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) teve que realizar a macrodrenagem do solo em um trecho entre o shopping Iguatemi e o Colégio Anchieta. Enquanto isso, a secretaria de Serviços Urbanos começou os serviços de recuperação estrutural do solo na altura do Viva Open Mall.

Em janeiro deste ano, após a conclusão das obras do Dmae, a secretaria iniciou a reforma da via nos outros pontos. “Seguimos com o serviços e temos a expectativa de concluir a parte do asfalto semana que vem”, relata o secretário de Serviços Urbanos do município, Marcos Felipi Garcia. Após essa etapa, inicia o serviço de sinalização, pintura e acabamento de meio-fio, que é realizado durante a noite.

Garcia afirma que a maior parte da obra da Nilo Peçanha foi a troca de asfalto velho por asfalto novo, mas alguns pontos precisaram de recuperação da estrutura. Onde há pontos de ônibus, foram colocadas placas de concreto, que tem durabilidade de 20 anos. “Se colocássemos apenas asfalto ali, a cada seis meses teríamos que fazer manutenção da via”, explica.

Nesta quarta-feira (26), a prefeitura deu a ordem de início da recuperação estrutural da avenida Cristóvão Colombo e outros pontos da região. O primeiro trecho da obra será entre as ruas Dr. Barros Cassal e Ramiro Barcelos. Já a segunda etapa, será entre a Ramiro Barcelos e a avenida Benjamin Constant. Pelo contrato, a avenida Bernardino Silveira Pastoriza também será restaurada.

De acordo com Garcia, haverá alteração no transporte coletivo. “Em 15 dias, se inicia a colocação de concreto no corredor de ônibus da Cristóvão e o transporte vai passar pela avenida Farrapos”. Ele informa que a população será avisada com antecedência sobre os desvios. O contrato da obra tem previsão de até 15 meses.

De volta à Zona Sul, a avenida Juca Batista também está em obras de recuperação asfáltica e houve um aditivo de contrato, que estendeu até setembro para a conclusão do serviço. “Como tem o concreto em execução e o tempo de cura, as chuvas atrasaram a entrega”, ressalta o secretário. A pasta trabalha com a previsão da liberação de quatro paradas de ônibus em breve.