Parte do Arroio Dilúvio é interditada após deslizamento

Em razão do expressivo volume de chuva, parte do talude do Arroio Dilúvio cedeu no início da noite desta quarta-feira (12) nas proximidades da rua São Luiz, sentido Centro-bairro da avenida Ipiranga. O local, que é percurso da ciclovia, foi interditado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e terá reforço na sinalização para evitar acidentes. Também será isolado com lona, nos mesmos moldes do trecho em reconstrução próximo da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS). “Já contatamos a empresa que está fazendo a reconstrução da outra parte, e nesta quinta-feira será realizada uma vistoria no local para definir como será o serviço e quais os prazos”, explica o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss.A obra de reconstrução terá início nos próximos dias, se a condição climática for favorável. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.