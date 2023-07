Prefeitura de Porto Alegre aciona plano de contingência para chuvas

As equipes da prefeitura de Porto Alegre estão mobilizadas para atender possíveis ocorrências devido ao alerta de temporal previsto para iniciar nesta quarta-feira (12) e se estender até a manhã de sexta-feira (14). O prefeito Sebastião Melo (MDB), acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes (PL), coordenou uma reunião no final da tarde desta terça-feira (11) no Centro Administrativo Guilherme Socias Villela.

O encontro contou com a participação de representantes da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), Defesa Civil e demais órgãos públicos municipais envolvidos no atendimento às enchentes.

Melo reiterou a necessidade de atenção das equipes da prefeitura para as áreas de risco e naquelas onde tradicionalmente ocorrem transbordamentos. Ele solicitou ainda, aos integrantes da CEEE Equatorial presentes na reunião, agilidade na solução de problemas elétricos que por ventura ocorram e que acabam impactando no abastecimento de água, especialmente os hospitais, postos de saúde e escolas.

“Nossas equipes estão mobilizadas e prontas para agir se e quando necessário. Nosso papel como gestão responsável é alertar a população, elencar as prioridades e a partir disso traçar planos e estratégias de ação em todos os serviços e pontos onde haja necessidade de atendimento”, afirma o prefeito.

O ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana, está preparado para atender famílias desalojadas em caso de necessidade. As aulas nas escolas da rede municipal serão mantidas e as condições serão monitoradas ao longo do dia.

Além da rede de proteção social, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão com as equipes de prontidão.



Orientações

Evite transitar na rua durante o período do alerta



Abrigue-se em local seguro



Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias



Não entre em alagamentos



Observe alterações nas encostas



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).



Acompanhe as atualizações no Twitter oficial da Prefeitura: @Prefeitura_POA