PRF interdita trecho da BR 116 em Nova Petrópolis após novos deslizamentos

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), DNIT e concessionárias de rodovias como a EGR orientam os condutores e trabalham para liberar o trânsito nos locais atingidos. De acordo com a PRF, há centenas de árvores caídas em rodovias federais no Estado.

Confira a situação nas rodovias estaduais:

• Bloqueio total na ERS 494, km 07 em Morro Azul: A ponte que havia no local caiu em junho, bloqueando a rodovia nos dois sentidos. O acesso alternativo ao lado da ponte também está bloqueado devido ao volume de água.

• Bloqueio total na VRS 826, km 9,2 em Alto Feliz: Rachaduras no asfalto. O desvio está sendo feito pela ERS-122 e ERS-452 até o município de Feliz, e em seguida, seguir para Alto Feliz.

• Bloqueio total na ERS 474, km 3,5 em Santo Antônio da Patrulha: Devido às fortes chuvas e ao aumento do nível do arroio Pereira, a rodovia permanecerá bloqueada até a manhã de quinta-feira (13/7). As equipes da EGR estão monitorando a situação.

• Bloqueio total no Acesso 9060, km 07 na rodovia de acesso a Caraá em Santo Antônio da Patrulha: A ponte que havia no local caiu em junho, e o desvio de emergência ao lado da estrutura danificada pelas chuvas também está bloqueado.

• Bloqueio total na ERS 441, km 25 entre os municípios de Nova Prata e Vista Alegre: A rodovia está interditada devido à transposição das águas do rio próximo à rodovia.

• Bloqueio parcial na RSC 453, km 104 em Garibaldi: Queda de barreira.

• Bloqueio parcial na RSC 453, km 112 em Farroupilha: Queda de barreira.

• Bloqueio parcial na ERS 452, km 16 em Vale Real: Queda de barreira.

• Bloqueio parcial na ERS 446, km 12 em Carlos Barbosa: Queda de barreira.

Bloqueios nas rodovias federais:

• Bloqueio total na BR 116 Km 181 em Nova Petrópolis.

• Bloqueio total em Lagoa Vermelha/RS, BR-470 Km 107 devido ao transbordamento do arroio Floriano sobre a pista em decorrência do excesso de chuvas.

• Bloqueio total em Tapes da BR 116 no km 399,9 - Árvore caída sobre a pista quase no trevo da Pompéia em Camaquã.

• Bloqueio parcial em Boa Vista das Missões, na BR 158 Km 84.

• Metade da pista obstruída na BR 285, km 442,1 em Bozano – Árvore caída na pista, equipes do DNIT já trabalham no local.

Desvio na área de concessão da EGR:

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que o desvio provisório no quilômetro 3,5 da ERS-474 foi bloqueado às 19h de quarta-feira (12) em virtude das fortes chuvas que elevaram o nível do arroio Pereira. As equipes estão acompanhando a situação e aguardam o nível do arroio baixar e melhorar as condições climáticas para repor o desvio.

Para quem se desloca da BR-290 em direção a Santo Antônio da Patrulha, os desvios estão sendo feitos pela Rua Alzemiro Silva de Oliveira e pela Av. Afonso Porto Emerim até o centro do município.

Para quem vem no sentido contrário, o desvio está sendo feito pela rua Cap. José Machado da Silva ou pela ERS-030, no centro de Santo Antônio da Patrulha, até a Av. Afonso Porto Emerim. Do quilômetro 1 ao 6, está sendo permitido somente o acesso ao local.