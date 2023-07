Ciclone provoca morte de idoso no Rio Grande do Sul

Maria Amélia Vargas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã desta quinta-feira (13), a morte de uma pessoa em consequência do ciclone que atingiu o Estado durante a madrugada. De acordo com a prefeitura de Rio Grande, a vítima fatal foi um idoso que foi atingido em casa, no Bairro Maria dos Anjos, por uma árvore que caiu devido a intensidade dos ventos. As rajadas chegaram a 140 km/h na região.