Ciclone provoca estragos em várias regiões do Rio Grande do Sul

O alerta vermelho declarado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta quarta-feira (12) sobre os possíveis danos causados pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul se confirmou. As previsões para a madrugada eram de que ventos em torno de 100 km/h atingiriam o Estado na madrugada. Levantamento apresentado pela Defesa Civil do Estado nesta desta quinta-feira (13) mostra a situação em diversas localidades do RS, com casas destelhadas, árvores caídas e diversos outros problemas.

Houve também queda de granizo e chuvas superiores a 100 mm/dia em um grande número de municípios. O órgão segue alertando para o risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.



Maiores rajadas de vento registradas nas últimas 24 horas segundo o INMET

Canela: 98 km/h

Palmeira das Missões: 94 km/h

Santa Vitória do Palmar/Barra do Chuí: 94 km/h

Pelotas/Capão do Leão: 90 km/h

Cambará do Sul: 86 km/h

Canguçu: 86 km/h

Soledade: 84 km/h

Bento Gonçalves: 81 km/h

Dom Pedrito: 81 km/h

Vacaria: 78 km/h

Bagé: 76 km/h

Torres: 65 km/h

Tramandai: 64 km/h

Erechim: 59 km/h

Rio Grande: 59 km/h

Passo Fundo: 56 km/h

Porto Alegre/Belem Novo: 56 km/h

Lagoa Vermelha: 55 km/h

Cruz Alta: 54 km/h



AEROPORTOS

Pelotas: 74 km/h

Bagé: 67 km/h

Santa Maria: 61 km/h

Porto Alegre: 56 km/h