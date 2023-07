Ventos de mais de 100 km/h deixam cerca de 468 mil pontos sem luz no RS

ventos de mais de 100 km/h sobretudo na região da Campanha, deixa pelo menos 468 mil pontos sem luz na manhã desta quinta-feira (13). Há registro de árvores caídas e outros objetos sobre a fiação em várias cidades gaúchas. O Rio Grande do Sul está em A passagem do ciclone pelo Rio Grande do Sul , provocandosobretudo na região da Campanha, deixa pelo menos 468 mil pontos sem luz na manhã desta quinta-feira (13). Há registro de árvores caídas e outros objetos sobre a fiação em várias cidades gaúchas. O Rio Grande do Sul está em alerta para perigo climático até esta quinta . Até a tarde de quarta, a região da Campanha era a mais afetada pelo ciclone.

Equipes da CEEE Grupo Equatorial e RGE trabalham para restabelecer o serviço, mas devido aos fortes ventos e a complexidade de cada caso, como grandes árvores caídas, pontos de alagamento e impossibilidade de chegar aos locais ambas companhias, as duas companhias não precisam o horário em que a luz será retomada.

Na área de abrangência do CEEE Grupo Equatorial Energia são 358 mil clientes sem luz. As cidades de Pelotas (117 mil), Rio Grande (94 mil clientes), São Lourenço do Sul (19 mil), São José do Norte (15 mil) e Dom Pedrito (11 mil) são as mais impactadas. O ciclone também provoca rajadas de vento próximo à Região Metropolitana. Em Porto Alegre, há 15 mil clientes sem energia registrados e em Viamão, 13 mil.

Na área da RGE, os profissionais trabalham para recompor o fornecimento a 110 mil clientes, principalmente nas regiões da Serra e Planalto. A RGE destaca que sempre que há ventos fortes, árvores de grande porte próximas à rede elétrica acabam provocando interferências no fornecimento de energia, trazendo riscos à população e podendo prejudicar serviços essenciais como fornecimento de água e hospitais.

A empresa alerta que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

Canais de atendimento da CEEE Grupo Equatorial:

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

- Site ceee.equatorialenergia.com.br;

- Teleatendimento: 0800 721 2333;

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.

Canais de atendimento da RGE:

SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.