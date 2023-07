Rio Grande do Sul está em alerta para perigo climático até esta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo climático devido ao ciclone extratropical que passa pelo Rio Grande do Sul, válido até as 10h desta quinta-feira (13). As condições meteorológicas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h.

Segundo o Inmet, o risco é de "danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário". A previsão é que a situação climática desta quarta-feira (12) se mantenha nesta quinta, de áreas isoladas do Rio Grande do Sul a região Sudoeste de Santa Catarina e também do Paraná.

Até o meio da manhã desta quinta-feira, há alerta para ocorrência de chuvas com intensidade de moderada a forte, que podem ter acumulados de 100mm, trovoadas e possibilidade de queda de granizo. A persistência da chuva eleva o risco de queda de barreiras. Municípios que ficam às margens de rios e arroios deve ficar em atenção. Estão na Zona Vermelha, de alto risco, as regiões Central, Sudoeste, Noroeste, Litorais Sul e Norte, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste, Nordeste e quase toda a Metade Sul.

O instituto ressalta a probabilidade de fortes rajadas de vento a partir da madrugada de quinta, até o final da manhã. A velocidade dos ventos deve variar entre 60 e 100km/h no território gaúcho principalmente no Leste, como Litoral e Região Metropolitana de Porto Alegre. A tendência é que o ciclone extratropical se afaste do continente ao longo desta quinta-feira. Durante a vigência dos alertas, a recomendação é de que as pessoas, dentro do possível, permaneçam em casa.

Nesta quinta, a temperatura será baixa, com intensa sensação de frio. A máxima em diversas áreas sequer chega aos 10°C à tarde. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar de 10°C a 14°C. No RS, entre 10°C e 15°C.