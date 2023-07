Região central do RS é a mais afetada pelas chuvas até a tarde desta quarta-feira

De acordo com boletim emitido pela Defesa Civil do RS, pelo menos 13 cidades já reportaram danos causados pelas chuvas iniciadas na terça-feira (11) e que devem ocorrer até sexta-feira (14). Até o momento foram reportados apenas danos materiais, como nos telhados. Por esse levantamento, a maior parte das cidades afetadas estão na região central do estado.

Centro e Serra



A cidade de Sobradinho a lista como a cidade mais penalizada pelas condições climáticas. Em dados estimados pela prefeitura do município, cerca de 2255 residências sofreram algum dano pelo granizo que atingiu o município na última madrugada. Podem ser retirados pelos moradores na Secretaria de Assistência Social materiais, como lonas e telhas, para manutenção nas residências, evitando também maiores perdas materiais.

Caso os moradores não possam permanecer em suas casas, podem procurar abrigo em dois pontos da cidade: no Salão Paroquial Católico (R. Dr. Homero de L. Menezes, 78 - Centro) e no Ginásio Baixadão (R. Ricardo Pohlmann, 218 - Baixada). Devido ao tipo de calçamento de grande parte das ruas da cidade, que não é asfáltico, enchentes são raras, porém, a cidade aplica os mesmo os protocolos para esse cenário.

Vera Cruz também sofreu com o granizo. A Secretária da Defesa Civil do município, Josileri Cidade, informou que, até o momento, 4000 residências tiveram danos, mas que o número tende a aumentar, já que as pedras de gelo deram lugar a uma chuva muito intensa. A prefeitura também está doando lonas, que podem ser retiradas no Parque de Máquinas (R. Santa Rosa, Porto Vera Cruz) e no Corpo de Bombeiros (R. da Olária, 64-216 - Centro). Até às 17h de quarta-feira haviam sido retirados 100 mil metros de lonas. O Ginásio Guidão ( R. Dr. Pedro Müeller, 177 - Leopoldina) está disponível como abrigo para os moradores, além de receber doações.

Na região central também foram reportados danos nas cidades de Passa Sete, Arroio do Tigre, Candelária, Ibarama, Boa Vista do Cadeado e Encruzilhada do Sul.

Norte

O cenário na região norte não se ateve ao granizo. O município de Panambi relatou para a Defesa Civil do RS a cheia do Rio Fiúza, mas ainda sem divulgar se houveram afetados. Em Não-Me-Toque foi reportado danos em duas pontes, que ficam entre São do José Centro e o município, assim como o acesso até Arroio Bonito. Três escolas também passaram por avarias, que são a EMEF Carlos Gomes, EMEF Amália Kerber e EMEF Nossa Senhora de Lourdes.

Os municípios de Sede Nova e Derrubadas também sofreram danos, mas ainda sem reportar dados oficiais. Sede Nova foi a única das cidades que reportaram problemas relacionados aos vendavais.

Noroeste

As cidades de Jóia e Porto Lucena reportaram incidentes para Defesa Civil, porém, ainda não foi divulgada nenhuma contagem oficial de afetados.

Orientações do governo do estado

Através de vídeo divulgado pela Defesa Civil do RS, Gabriel Souza, Vice-governador, relembra alguns cuidados que devem ser tomados ao longo do ciclone extratropical que afeta o estado.

"É muito importante atentar-se aos alertas da Defesa Civil. É muito importante acreditar nesse alerta quando ele vem de fonte oficial, mas também é importante quando você mora em área de risco e alto risco, sair da sua casa durante esses eventos e ir pra casa de amigos, parentes ou até mesmo para um abrigo disponibilizado pela prefeitura do seu município".