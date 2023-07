*Em atualização*

Após serem canceladas as aulas da tarde e noite desta quarta-feira (12), o vice-governador do Rio Grande do sul, Gabriel Souza, divulgou decisão do Estado de suspender as aulas de quinta-feira (13) devido a alertas da Defesa Civil. As constantes chuvas resultantes do novo ciclone extratropical a atingir o RS estão causando enchentes e enxurradas, e apresentam perigo.