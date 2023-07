Ciclone destrói estruturas de produtores de leite do Rio Grande do Sul

A passagem do ciclone extratropical entre esta quarta-feira (12) e quinta (13) pelo Rio Grande do Sul trouxe severos prejuízos para produtores de leite. Em algumas regiões, galpões foram destruídos pelos fortes ventos. Na região Celeiro, por exemplo, cerca de oito cidades foram atingidas e mais de 500 produtores locais tiveram estruturas danificadas, segundo o relato do vice-presidente de Finanças da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Nacir Penz.