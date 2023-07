Número de pontos sem luz no RS devido ao ciclone sobe para 780 mil

ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul chuvas de aproximadamente 100 mm e rajadas de ventos de até 140 km/h desde a quarta-feira (12). Na área de atendimento da CEEE, são 715 mil pontos sem energia. Já nas regiões de concessão da RGE, houve uma redução, mas 75 mil clientes seguem sem luz, principalmente na Serra. Com isso, o número de clientes sem energia subiu para 780 mil no Rio Grande do Sul. A CEEE Grupo Equatorial atualizou o número de clientes sem luz nesta manhã (13) devido aocomdesde a quarta-feira (12). Na área de atendimento da, são. Já nas regiões de concessão da, houve uma redução, mas, principalmente na Serra.

Por se tratar de um fenômeno climático de grandes proporções, os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso. Para restabelecer o fornecimento, em algumas situações, enfrenta-se dificuldades adicionais de acessos em decorrência de alagamentos, impossibilidade de trânsito, necessidade de isolamento de área afetada, retirada de objetos de grande porte que atingiram a rede e reconstrução de postes avariados e de toda a rede elétrica danificada.

Neste momento, a CEEE Grupo Equatorial registra 715 mil clientes interrompidos. As cidades com mais ocorrências são as seguintes:

- Região Sul (total - 165 mil consumidores interrompidos): Pelotas (130 mil), Piratini (18 mil), Capão do Leão (12 mil);

- Litoral Norte (total - 157 mil): Tramandaí (42 mil), Osório (20 mil), Imbé (17 mil), Torres (12 mil), Santo Antônio da Patrulha (11 mil) e Xangri-la (10 mil);

- Metropolitana: (total - 140 mil): Porto Alegre (61 mil), Viamão (45 mil) e Alvorada (12 mil);

- Litoral Sul (total - 124 mil): Rio Grande (105 mil) e São José do Norte (15 mil);

- Centro Sul: (total - 93 mil): Camaquã: (32 mil), São Lourenço do Sul (20 mil) e Encruzilhada do Sul (10 mil);

- Campanha: (total - 21 mil): Pinheiro Machado (6 mil), Lavras do Sul (4 mil), Dom Pedrito (4 mil) e Candiota (4 mil).