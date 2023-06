Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 17 a 23 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 17 e 23 de junho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Renner vai fechar loja em prédio histórico no Centro de Porto AlegreFilial ocupa três andares do prédio da antiga livraria, onde tem ainda cafeteria e memorial. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. "Nunca pensei que fosse fechar", diz dono de cafeteria em loja da RennerCafeteria Chocólatras, no terceiro andar da Lojas Renner, situada no prédio histórico da Livraria do Globo, terá de fechar após a decisão da companhia de encerrar as operações da loja. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Mamma Mia abre loja de rua em bairro de Porto AlegreO restaurante oferece proposta ampliada de cardápio com a sequência italiana e opções à la carte. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Mamma Mia/Divulgação/JC.4. Marisa fechará cinco lojas no Rio Grande do SulA Marisa, que anunciou em maio o corte de 91 lojas em todo o País. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Cafeteria de Caxias do Sul abre unidade no Centro Histórico de Porto AlegreA marca busca homenagear a história e individualidade de cada produtor envolvido processo. Matéria: Goivanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Giovanna Sommariva/Especial/JC.