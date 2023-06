Mamma Mia abre loja de rua em bairro de Porto Alegre

A rede Galeto Mamma Mia abre sua 15ª operação da marca na Capital gaúcha. A novidade é uma loja de rua que fica no bairro Bela Vista, bairro nobre de Porto Alegre, que inaugura horário especial de atendimento na cidade.

A nova unidade fica na Rua Pedro Ivo, número 757, e é o único restaurante de bairro de Porto Alegre que atenderá em horário especial aos sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 23h.

Depois de abrir duas unidades no Pontal Shopping, com o investimento de R$ 5,5 milhões, o novo restaurante oferece uma proposta ampliada de cardápio com a tradicional sequência italiana e opções à la carte, tanto no almoço como no jantar, além de atender no modelo take away, em que o cliente faz o pedido pelos canais de contato da marca e retira no balcão.

"Consideramos a região um ponto estratégico para a presença do Galeto Mamma Mia. Queremos estar cada vez mais próximos dos clientes e oferecer o melhor da culinária dos imigrantes italianos para todos os porto-alegrenses", explica Julinho Cavichioni, à frente do Grupo JPLP, que também comanda as marcas El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta.

No cardápio, estão itens clássicos como os galetos assados na brasa, a polentinha frita, as massas frescas com molhos variados e a tradicional salada de radicci com bacon.

E os planos de expansão da rede não param por aí. O Galeto Mamma Mia confirma a abertura de três franquias no formato Express no interior do Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 2023: Passo Fundo, Santa Maria e Lajeado, além de um restaurante em Blumenau, em Santa Catarina. Outro estado que está no radar da marca é o Paraná, com operações em negociação para o primeiro semestre de 2024.

Atualmente, a rede conta com 14 operações próprias e 11 franquias no Rio Grande do Sul, nas cidade de Gramado, Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo, e Santa Catarina, em Florianópolis, São José, Tijucas e Balneário Camboriú.