Mamma Mia desafia conjuntura e abre lojas

"Nos próximos 60 meses, ano após ano, a meta é crescer, no minimo, 25%. Como vou crescer? Com novas lojas próprias e franquias e indo a outros estados. Mas o número que está na minha cabeça é maior", projeta Julinho Cavichioni, empresário à frente do grupo JPLP, dono do Galeto Mamma Mia, El Fuego e Neni. Cavichioni que adota "cautela na ousadia". Além disso, o delivery deve avançar acima dos 15% da receita atual. Para sustentar a expansão, a rede, que teve alta de mais de 50% no faturamento em 2022, buscará 25% de recursos em bancos e o restante de capital próprio. Depois do Pontal Shopping, onde abriu duas unidades e investiu R$ 5,5 milhões, o Mamma Mia tem mais fome de mercado. No Estado, Cavichioni assinou contrato para levar o formato Express ao Share Univates Lajeado, na cidade do Vale do Taquari. Antes, vai ter outro Express em Porto Alegre e depois virão franquias em Santa Maria (Shopping Praça Nova) e Passo Fundo (Passo Shopping), entre agosto e setembro. "Estamos em um momento, e a marca se preparou, para expansão nacional. Vamos finalizar negociações para mais lojas em Santa Catarina e, no momento certo, vamos para São Paulo", cita ele. Na semana passada, Cavichioni avançou em negociações para outro destino inédito. "Vamos fincar nossa bandeira no Paraná no primeiro semestre de 2024", revela, começando por Curitiba e depois para as principais cidades do interior. "Devem ser três a quatro pontos no primeiro ano. O ritmo da expansão até poderia ser maior. Não faltam interessados em abrir franquias, admite ele. "Tínhamos muitos interessados, mas que estão esperando para ver como vai se comportar a economia nos próximos 24 meses", resume. "O lema é: abertura com segurança".