"Nunca pensei que fosse fechar", diz dono de cafeteria em loja da Renner

O movimento aumentou 30% nesta terça-feira (20) na cafeteria Chocólatras, no terceiro andar da Lojas Renner, situada no prédio histórico da Livraria do Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre. O franqueado Daniel Pillar deveria estar festejando, mas não está.

Desde que a varejista de moda oficializou o fechamento da filial, o fluxo aumentou pela curiosidade das pessoas no local onde fica o memorial da livraria e uma escultura de Erico Verissimo.

Pillar só recebeu também nesta terça o aviso formal da Renner de que ele terá de encerrar a operação até 13 de julho, último dia de funcionamento da unidade.

"Nunca pensei que fossem fechar", desabafa Pillar, que comprou o ponto em 2017 e montou a operação da franquia Chocólatras.

"É muito triste", resumiu Daniel Pillar, franqueado da cafeteria Chocólatras, localizada dentro da filial da Renner no prédio icônico que abrigou a Livraria do Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre. Como a maior varejista de moda do Brasil decidiu fechar a unidade, conforme informação da coluna Minuto Varejo, a cafeteria terá de encerrar sua história no lugar.

A filial no prédio que foi da icônica livraria foi aberta em março de 2012, em evento que movimentou a região da Capital e que teve o lançamento do Memorial da Livraria do Globo, no terceiro andar.