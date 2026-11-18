Seu Pastenor A expansão ocorre cerca de um ano e meio após a abertura do primeiro restaurante, na avenida Assis Brasil, na Zona Norte, e leva o modelo de rodízio de pastéis a uma região mais central da cidade.



O novo estabelecimento tem capacidade para aproximadamente 180 pessoas, podendo chegar a 250 mediante reservas. Assim como na primeira loja, o atendimento será exclusivamente à noite. A estrutura também foi pensada para receber aniversários, formaturas e confraternizações, além do público que procura o rodízio no dia a dia.



A escolha do endereço foi influenciada pelos pedidos de clientes que já frequentavam a unidade da Zona Norte. Segundo o sócio Celso Dalpasquale, a procura por uma opção mais próxima de outros bairros pesou na decisão de ampliar a operação. “ Seu Pastenor A ideia de abrir a segunda loja doé devido a muitos pedidos de clientes e ao sucesso da loja da Zona Norte. Muita gente pedia para a gente vir para esse lado da cidade, para ficar mais centralizado, e, quem sabe, mais além não vamos para a Zona Sul. A esquina da rua Santana com a avenida Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana, voltou a receber clientes nesta terça-feira (17). No imóvel onde funcionava o antigo Bar Imperial, oinaugurou sua segunda unidade em Porto Alegre., na avenida Assis Brasil, na Zona Norte, e leva o modelo de rodízio de pastéis a uma região mais central da cidade.O novo estabelecimento tem capacidade para aproximadamente 180 pessoas,. Assim como na primeira loja, o atendimento será exclusivamente à noite. A estrutura também foi pensada para receber aniversários, formaturas e confraternizações, além do público que procura o rodízio no dia a dia.A escolha do endereço foi influenciada pelos pedidos de clientes que já frequentavam a unidade da Zona Norte. Segundo o sócio Celso Dalpasquale, a procura por uma opção mais próxima de outros bairros pesou na decisão de ampliar a operação. “

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Além da localização, o imóvel tem uma ligação com a trajetória do empreendedor. Antes de abrir o próprio negócio, Celso trabalhou como gerente no estabelecimento que ocupava a esquina. O retorno ao endereço, agora à frente de uma operação própria, acrescentou um componente pessoal à escolha do ponto comercial. “Ocupando essa esquina, esse espaço, principalmente o lugar que eu trabalhei, que fui gerente na época, retornar aqui, sabendo o potencial que o bairro tem é maravilhoso.”



O cardápio mantém os 52 sabores de pastéis doces e salgados oferecidos pela marca. Entre as opções, estão receitas tradicionais, como carne com ovo e camarão, e combinações menos comuns, como churrasquinho, piña colada, cappuccino e bala Fini. O rodízio inclui ainda uma sequência de petiscos com batatas fritas, coxinhas da asa, iscas de carne, frango, calabresa, coração e entrevero com pão de alho.



Na parte das sobremesas, os clientes encontram sorvetes e açaí com acompanhamentos. O espaço também conta com máquina de bichos de pelúcia, atrativo voltado especialmente às crianças. O valor do rodízio é de R$ 84,00 de domingo a quinta-feira e R$ 94,00 às sextas-feiras, aos sábados e nas vésperas de feriados.



A ampliação acontece após a consolidação da primeira unidade, inaugurada em abril de 2025. Nos dias de maior movimento, principalmente às sextas-feiras e aos sábados, a cozinha da Avenida Assis Brasil chega a produzir cerca de 7 mil pastéis por noite, conforme o empreendedor. O volume de produção ajuda a dimensionar a demanda que motivou a abertura de mais um endereço. Além da localização, o imóvel tem uma ligação com a trajetória do empreendedor. Antes de abrir o próprio negócio,O retorno ao endereço, agora à frente de uma operação própria, acrescentou um componente pessoal à escolha do ponto comercial. “Ocupando essa esquina, esse espaço, principalmente o lugar que eu trabalhei, que fui gerente na época, retornar aqui,O cardápio mantém os 52 sabores de pastéis doces e salgados oferecidos pela marca. Entre as opções, estão receitas tradicionais, como carne com ovo e camarão,. O rodízio inclui ainda uma sequência de petiscos com batatas fritas, coxinhas da asa, iscas de carne, frango, calabresa, coração e entrevero com pão de alho.Na parte das sobremesas, os clientes encontram sorvetes e açaí com acompanhamentos. O espaço também conta com máquina de bichos de pelúcia, atrativo voltado especialmente às crianças. O valor do rodízio é de R$ 84,00 de domingo a quinta-feira e R$ 94,00 às sextas-feiras, aos sábados e nas vésperas de feriados.A ampliação acontece após a consolidação da primeira unidade, inaugurada em abril de 2025. Nos dias de maior movimento, principalmente às sextas-feiras e aos sábados,, conforme o empreendedor. O volume de produção ajuda a dimensionar a demanda que motivou a abertura de mais um endereço.

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Com mais de 30 anos de experiência no setor gastronômico, Celso começou a trabalhar em lancherias e passou por diferentes funções em restaurantes antes de investir no rodízio. A abertura da segunda unidade representa uma nova etapa para o negócio, que até então concentrava o atendimento presencial na Zona Norte. A possibilidade de chegar à Zona Sul, segundo Celso, também está no horizonte, porém ainda não há anúncio de endereço ou prazo para a terceira operação. Com mais de 30 anos de experiência no setor gastronômico, Celso começou a trabalhar em lancherias e passou por diferentes funções em restaurantes antes de investir no rodízio. A abertura da segunda unidade representa uma nova etapa para o negócio, que até então concentrava o atendimento presencial na Zona Norte. A possibilidade de chegar à Zona Sul, segundo Celso, também está no horizonte, porém ainda não há

Endereço e horário de funcionamento

A nova unidade do Seu Pastenor está localizada na rua Santana, nº375, no bairro Santana. O local opera todos os dias, das 19h às 23h.