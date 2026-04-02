Rodízio de pastéis celebra um ano em Porto Alegre com mais de 1 milhão de pastéis vendidos

Seu Pastenor 1 milhão de pastéis vendidos. Celso Dalpasqual, nome à frente do negócio, garante que o número superou as expectativas mais otimistas. "Quando a gente investe em um negócio, sempre imagina prosperar bem. Mas foi melhor que o esperado", celebra. Há um ano de portas abertas na Zona Norte de Porto Alegre, o rodíziocomemora a marca de mais de. Celso Dalpasqual, nome à frente do negócio, garante que o número superou as expectativas mais otimistas. "Quando a gente investe em um negócio, sempre imagina prosperar bem. Mas foi melhor que o esperado", celebra.

Com sabores como bala Fini e camarão, o rodízio de pastéis conta também com buffet de sorvete e açaí, serviço que conquistou a clientela, especialmente as crianças. Durante o primeiro ano, os eventos realizados no local, como aniversários e outras comemorações, representaram 50% da receita do restaurante. De acordo com o empreendedor, o número vem do tradicional boca a boca. "É bacana ver as pessoas comemorando aniversário, ver um convidado voltando para comemorar o aniversário dele. É muito satisfatório", relata.

Hoje, a média é de 9 mil clientes mensais, número que superou a perspectiva inicial de Celso. "A minha projeção alta seria 7 mil clientes. Mas começamos acima disso e nunca baixou. Mesmo janeiro e fevereiro, que são meses de férias, foram maravilhosos", comemora. Para ele, a clientela assídua se construiu em três pilares. "A qualidade do produto, o atendimento e o nosso sistema de rodízio de preço fechado, que é algo que agrada muito o pessoal, porque inclui água, refrigerante, sorvete, açaí. A pessoa já sai de casa sabendo quanto vai gastar", avalia.

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Em um ano de operação, foram vendidos mais de 1 milhão de pastéis Seu Pastenor/Divulgação/JC

Projeção para o próximo ano

Virando a página do primeiro ciclo do negócio, Celso projeta os próximos passos do Seu Pastenor. Uma nova unidade que atenda o delivery na Capital está nos planos. "Agora é consolidar bem, conseguir manter da forma que estamos trabalhando, buscar mais clientes e estamos em um estudo de abrir um próximo. Ainda não temos delivery. Devido ao alto fluxo, seguramos o delivery para, quando colocar, ser uma cozinha separada, que não envolve o atendimento da loja", pontua.

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Dicas para superar o primeiro ano

Passar pelo primeiro ano de operação pode ser desafiador, já que é o momento em que as expectativas são colocadas à prova e confrontadas com a realidade do negócio. Celso avalia que os bons frutos colhidos nessa etapa vieram da preparação prévia antes de abrir as portas. "A gente se estruturou bem antes de abrir", garante.

Para empreendedores que estão começando a sua jornada, Celso é direto: trabalho é a chave para construir o primeiro ano de operação. "A dica é muito trabalho. Não pode simplesmente abrir o negócio e não estar junto . Buscar outras opiniões, frequentar outros lugares do mesmo ramo para ver o que está certo o que está errado, o que pode melhorar. Atendimento hoje em dia é o diferencial, porque entramos em uma geração diferente. Chego em casa de madrugada e fico lendo as avaliações. Quando tem um comentário dizendo que foi bem atendido, elogiando o garçom, é maravilhoso, é o que faz o cliente voltar", acredita.

Como comemoração, o Seu Pastenor preparou uma ação durante o mês de abril, dando um voucher de 50% de desconto para quem consumir o rodízio no valor integral. O desconto pode ser utilizado de domingo a quinta-feira. Ao todo, serão distribuídos 10 mil vouchers. "É uma forma de presentear o nosso cliente que nos ajudou a chegar a um ano no lugar que estamos."

O rodízio atende cerca de 9 mil clientes mensais Seu Pastenor/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento do Seu Pastenor

O Seu Pastenor está localizado na avenida Assis Brasil, nº 4863, no bairro Sarandi. A operação é diária das 19h às 23h. O valor do rodízio de R$ 79,00 de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e véspera de feriados, R$ 89,00, e domingo custa R$ 79,00. Crianças de 4 a 10 anos pagam R$ 44,00.