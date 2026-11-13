Garagem com carros antigos vira restaurante no 4º Distrito

Com a proposta que valoriza as memórias afetivas, a Garagem 999, estabelecimento inaugurado em outubro no bairro São Geraldo, conta com um espaço para eventos, além de oferecer pratos caseiros preparados na brasa. Com diversos objetos pertencentes à família do proprietário, a garagem reúne um acervo que inclui peças decorativas e automóveis antigos.

À frente do Olga Restaurante e da pizzaria romana Eugeniu’s, os empreendedores Deise Reis, Guilherme Cunha e Eugênio Wille formam o quadro de sócios da Garagem 999. O espaço era utilizado originalmente como uma garagem em que Luciano Marques, também sócio do empreendimento, costumava reunir antiguidades e realizar encontros familiares. "Era um espaço em que ele recebia as pessoas, amigos, a família dele", conta Deise.

Após a percepção do potencial da garagem, os empreendedores optaram por transformar o local em um restaurante aberto ao público, além de um espaço dedicado à realização de eventos.

"Traz um conceito de churrasco no final de semana na garagem casa da avó. Todo mundo pode vir aqui e aproveitar um pouco o tempo", detalha a empreendedora.

Empreendedoras apostam no maximalismo e na arte em estúdio de beleza em Porto Alegre LEIA TAMBÉM >

Comida e brasa

Buscando o mesmo conceito do Olga Restaurante, a equipe oferece uma culinária afetiva com o sabor que a brasa proporciona, diferenciando-se do churrasco e da parrilla tradicional. Os processos de preparo podem envolver cozimento, tostagem ou finalização na brasa. "Todos os pratos são finalizados na brasa, justamente, para ter esse gosto do defumado", conta Guilherme.

Entre os destaques, está a entrada de tomates tostados. Já nos pratos principais, o arroz de moranga com costela é o carro-chefe. As entradas custam, em média, R$ 30,00, enquanto os pratos principais partem de R$ 60,00.

Itens antigos



O estabelecimento reúne objetos colecionados por Luciano ao longo dos anos. "Quem entra aqui se apaixona por cada objeto e quer saber de onde cada um veio", detalha Deise.

Entre os itens expostos, ela destaca o carro da marca Miura, exposto no primeiro piso. "É um carro que em 1990 tinha sistema de voz interno, o que era muito tecnológico para a época. Então, são carros que estão no imaginário de muitas pessoas que vêm aqui e ficam bem encantadas e apaixonadas."

Entre as antiguidades que compõem a atmosfera do local, carros e objetos antigos já preenchiam o ambiente antes da inauguração Manuela Cassano/Especial/JC

Além dos automóveis, a decoração carrega objetos com grande significado familiar, como uma máquina de escrever que está na família de Luciano há décadas. "Foi trazida por um tio dele. Então, nada foi pensado para estar ali. As coisas foram acontecendo e transformaram esse espaço", compartilha Deise. Além dos automóveis, a decoração carrega objetos com grande significado familiar, como uma máquina de escrever que está na família de Luciano há décadas. "Foi trazida por um tio dele.As coisas foram acontecendo e transformaram esse espaço", compartilha Deise.

LEIA TAMBÉM > Novo pub na Cidade Baixa quer impulsionar a cena do rock em Porto Alegre

Mais possibilidades



O novo empreendimento somou às operações do grupo, justamente por possibilitar a realização de eventos. "Dentro do espaço do Olga Restaurante temos cerca de 10 mesas. Atendemos 20 pessoas nessas 10 mesas e tínhamos muita procura para evento, para aniversário, para casamento. Mas nós não conseguíamos comportar um número grande de pessoas", relata

Endereço e horário de funcionamento

O Garagem 999 está localizado na rua Santos Dummond, n° 999. O estabelecimento opera de quinta-feira a sábado a partir das 18h30min e domingo a partir das 11h30min, com almoços.