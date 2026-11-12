Empreendedoras apostam no maximalismo e na arte em estúdio de beleza em Porto Alegre

A pesquisa Empreendedorismo jovem no Brasil 2025: realidade, desafios e oportunidades, publicada pelo Sebrae no último ano, aponta que cerca de 5 milhões de jovens entre 18 e 29 anos comandam seus próprios negócios no País.

O estudo ainda apontou que, ao longo dos anos, o perfil do jovem empreendedor vem mudando. Segundo levantamento, entre o 2012 e 2025, o percentual de jovens empreendedores com ensino superior incompleto saiu de 14,1% para 27,8%. Na hora de empreender, o segmento de serviços é a principal aposta dos jovens empreendedores, representando 57%, seguido do comércio, escolhido por 17% deles.

No Rio Grande do Sul, 18,7% da população jovem já está à frente do seu próprio negócio. Esse é o caso do Kroma Studio (@callmekroma), empreendimento de Porto Alegre dedicado a serviços na área da beleza. A nail artist Laila Bianco, 25 anos, e a maquiadora Luiza Garcia, 22 anos, uniram esforços em um único estabelecimento.

Para Laila, o ato de empreender na juventude é uma consequência do trabalho que ela desenvolve desde a adolescência. "Comecei com 17 anos e sou mãe. Era algo que, com o meu filho pequeno, eu precisava. Antes mesmo de ser mãe, já achava que poderia empreender", compartilha.

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A jovem, que iniciou como nail artist através de atendimentos em casa, afirma que a convicção sobre a ideia do negócio é essencial. "Empreender é consequência do que a gente faz todos os dias por amor, porque faz sentido, porque não tem plano B", afirma.

Já Luiza acredita que a atual geração de empreendedores comete o erro de pular etapas e acelerar processos. A jovem, que iniciou trajetória como maquiadora aos 15 anos, atendendo amigas após aprender técnicas em tutoriais no YouTube acredita que constância é um dos principais fatores para o sucesso de um negócio. "Nunca tive pressa. Tudo o que estamos colhendo hoje é consequência de baixar a cabeça, fazer e dar constância", compartilha Luiza.

Branding para criar conexão com a clientela



Buscando profissionalizar o espaço e aprimorar o ambiente a partir de seus próprios gostos pessoais e características, as empreendedoras investiram no processo de reforma e branding visual do negócio. "Não queríamos ser um espaço de beleza convencional e genérico, mas um lugar que as pessoas entrassem aqui e sentissem que estão em casa", comenta Luiza.



Segundo as sócias, a reforma aconteceu há cerca de um ano, mas, recentemente, elas optaram por investir na marca própria através do nome Kroma Studio.

"Kroma vem de cromático, de cor, de toda a possibilidade de cores e arte que conseguimos colocar quando estamos executando o nosso trabalho", conta Laila. Elas ainda detalham que, mesmo com o processo de reforma e implementação da decoração diferenciada, o estabelecimento ainda chama mais a atenção do público pelo serviço.

"Sinto que as pessoas sempre vieram aqui mais pelos nossos serviços e pela experiência que a gente oferecia do que pelo lugar em específico. Claro que movimenta mais agora tendo tudo isso, mas continua sendo pela mesma proposta", comenta Luiza.

Principais serviços

Para as jovens, o tempo é o principal investimento na realização dos serviços ofertados. Segundo Laila, as empreendedoras chegam a passar mais horas no estabelecimento do que em qualquer outro ambiente, com alguns atendimentos sendo realizados, inclusive, durante a madrugada.

"Se pudesse citar algo que é de maior valor, sem dúvidas é o nosso tempo. É dedicar todo ele para trazer toda essa força aqui para dentro", relata Laila.

Luiza aponta que a escolha do prédio comercial, na Zona Sul da Capital, que possui portaria e segurança 24 horas, tornou-se um ativo importante para viabilizar os horários diversificados de atendimento. "Se eu vir às 4h da manhã, aqui tem a segurança para isso."

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Contando também com o atendimento da nail artist Sofia Ciarlini, o empreendimento, atualmente oferta serviços de unhas e maquiagem.

Laila detalha que o carro-chefe é o alongamento de unhas personalizado, com aplicação no valor de R$ 230,00 e manutenção entre R$ 150,00 e R$ 200,00, podendo variar conforme a complexidade da arte. Já Luiza explica que o valor das maquiagens é definido conforme a necessidade das clientes, como atendimentos externos para noivas.

Endereço e horário de funcionamento

O Kroma Studio está localizado na rua Doutor Armando Barbedo, n° 425, no bairro Tristeza.