Manuela Cassano Estagiária


Novidade

Parceria entre 20Barra9 e Docile aposta em marshmallows para assar na brasa do churrasco

O novo produto está disponível em mercados da Grande Porto Alegre e de Gramado
Propondo a conexão através do fogo, a Docile e o 20Barra9 firmaram parceria com um novo produto: marshmallow para assar na brasa do churrasco. O item, que já chegou aos mercados, conta com os palitos para fixar os doces e realizar o aquecimento.

Propondo a conexão através do fogo, a Docile e o 20Barra9 firmaram parceria com um novo produto: marshmallow para assar na brasa do churrasco. O item, que já chegou aos mercados, conta com os palitos para fixar os doces e realizar o aquecimento.


A colaboração entre as marcas busca, segundo Ricardo Heineck, presidente da Docile, e Martin Tellechea, um dos sócios do Grupo Manda Brasa e do 20Barra9, resgata e fortalece laços afetivos ao redor do fogo, integrando a tradição do marshmallow tostado à cultura gaúcha do churrasco.

"O mais legal do produto em si é o ritual que ele ajuda a criar. Porque o consumidor vai estar com os filhos ali ao redor do fogo. De repente não assa uma carne, mas a primeira coisa que ele vai assar quando pequenininho é um marshmallow no fogo", compartilha Martin.
Para além de trazer um costume conhecido pela popularidade nos Estados Unidos para a cultura regional, Ricardo aponta que as marcas apostam na adesão em rituais próprios da cultura gaúcha.
"No mercado americano, está muito associado aos campos de férias e às fogueiras. Mas eu acho que tivemos o mérito de trazer isso para nossa cultura. Essa, eu acho que é a grande sacada que tivemos", compartilha.
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Consumo fácil

Segundo Ricardo, o produto já existia dentro das linhas regulares da Docile, mas, após a colaboração entre as empresas, ele chega com um novo visual e propondo uma nova experiência, podendo ser adquirido em mercados da Grande Porto Alegre e Gramado, com valores entre R$ 11,90 e R$ 12,00.

O novo produto chega ao mercado entre R$ 11,90 e R$ 12,00 | Manuela Cassano/Especial/JC
O novo produto chega ao mercado entre R$ 11,90 e R$ 12,00 Manuela Cassano/Especial/JC

"Junto com a embalagem, já vêm os palitos prontos para assar. Então, é aquela experiência descomplicada. Isso facilita muito essa experiência e o compartilhamento familiar", explica, detalhando que a inclusão dos palitos exigiu um processo de montagem manual em formato de ateliê.
Já os marshmallows feitos para assar sempre necessitam de uma formulação diferente para chegar à consistência desejada após o processo de preparação.
"Tem que ser um pouquinho mais firme, porque senão, quando coloca em contato com o fogo, derrete muito rápido. Se ele tem um pouquinho mais de textura, pode conseguir deixar ele macio e dar a tostadinha que deixa o sabor caramelo", detalha.
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Parceria e prospecções

Compartilhando estratégias de divulgação da nova parceria, o 20Barra9, lança uma nova sobremesa ao cardápio, feita com base no marshmallow, junto a um mousse de chocolate com praliné de nozes, podendo ser adquirida pelo valor de R$ 35,00. Segundo Martin, um dos diferenciais dessa sobremesa é a apresentação do doce, que compõe o prato em formato de espetinho.
A nova sobremesa do 20barra9 está disponível pelo valor de R$ 35,00 | Manuela Cassano/Especial/JC
A nova sobremesa do 20barra9 está disponível pelo valor de R$ 35,00 Manuela Cassano/Especial/JC
"Temos o espetinho do mesmo tamanho aqui, por exemplo, de coração de galinha. Então é para fazer essa brincadeira mesmo com o churrasco", conta.
Para o empreendedor, esse novo produto é uma oportunidade de fortalecer o nome do 20Barra9 e do grupo Manda Brasa, chegando em lugares que vão além dos estabelecimentos e adentrando a casa dos consumidores. "Isso reforça a nossa lembrança de marca", explica.
Considerado um sucesso de vendas em pouco tempo de lançamento, segundo Ricardo, a repercussão do novo marshmallow se expandiu para fora do Estado e o produto já se encontra esgotado em alguns mercados. "É uma experiência que confirma que foi um sucesso", garante.