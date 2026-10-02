Parceria entre 20Barra9 e Docile aposta em marshmallows para assar na brasa do churrasco

Propondo a conexão através do fogo, a Docile e o 20Barra9 firmaram parceria com um novo produto: marshmallow para assar na brasa do churrasco. O item, que já chegou aos mercados, conta com os palitos para fixar os doces e realizar o aquecimento.





A colaboração entre as marcas busca, segundo Ricardo Heineck, presidente da Docile, e Martin Tellechea, um dos sócios do Grupo Manda Brasa e do 20Barra9, resgata e fortalece laços afetivos ao redor do fogo, integrando a tradição do marshmallow tostado à cultura gaúcha do churrasco.