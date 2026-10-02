Oh Brüder vai abrir em Shopping a céu aberto na Zona Sul de Porto Alegre

Oh Brüder Otto 2500 Shopping, localizado na avenida Otto Niemeyer, nº 2500, no bairro Camaquã. Após anos ouvindo dos próprios clientes que faltava uma cafeteria com a proposta dana Zona Sul de Porto Alegre, a marca de cafeterias decidiu transformar o desejo antigo em expansão. A cafeteria prepara, para dezembro, a abertura de uma nova unidade com cerca de 130 m² no, localizado na avenida Otto Niemeyer, nº 2500, no bairro Camaquã.

Pensado como um centro de conveniência para a vizinhança, o Otto 2500 é um mall da Dallasanta, com 3,5 mil m² de área bruta locável e 100 vagas de estacionamento. O empreendimento reúne 30 marcas, entre elas nomes conhecidos como Rissul, Panvel, Smart Fit e O Boticário.

O franqueado já era cliente da cafeteria desde a pandemia e decidiu empreender no segmento após conhecer a oportunidade, como conta João Otto. "Ele ama café e, quando viu o nosso anúncio, falou: 'Vou empreender em algo que eu amo, que eu acredito e com uma marca que me conecta de verdade'", diz.



Segundo João, a rede já ambicionava um imóvel na Zona Sul, mas só agora, somado ao desejo do franqueado, surgiu um espaço amplo, com pé-direito alto, estacionamento e estrutura compatível com a proposta. "Em duas semanas, a gente fechou tudo. Agora, é marreta na obra", destaca.

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Da matriz no Passo d'Areia à sexta unidade

A chegada acontece em meio à expansão da marca, criada em 2019 pelos empresários João Otto e Renato Hahn, inspirados nas cafeterias australianas. Com matriz no Passo d'Areia e outra loja própria no bairro Bela Vista, a Oh Brüder aderiu ao franchising em 2024, com a primeira unidade franqueada inaugurada em outubro daquele ano, no Bom Fim. Em 2025, a rede chegou a Novo Hamburgo, sua primeira loja fora da Capital, e, neste ano, a Canoas. A nova loja, no Otto 2500 Shopping, será a sexta da marca.

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A Oh Brüder se apresenta como torrefação urbana de cafés especiais, com grãos de produtores brasileiros torrados pela própria casa e diferentes métodos de extração. O carro-chefe é o brunch, que inclui pães de queijo, cinnamon rolls, panquecas americanas, ovos mexidos, queijo, salame colonial.