Novo pub na Cidade Baixa quer impulsionar a cena do rock em Porto Alegre

Porto Alegre ganhou um novo ponto de encontro para os amantes do rock and roll. É o OverDrive Pub (@overdrive_pub), inaugurado no fim de outubro na Cidade Baixa, próximo do Largo Zumbi dos Palmares. Fruto da união dos empreendedores de primeira viagem Indy Lopes, Kauê Bilhalva e Edson Lehr, o espaço surge com a missão de fomentar a cena musical da cidade e, para isso, conta com um espaço de 65 lugares com um palco exclusivo para apresentações no segundo andar.



"Para nós, é fundamental criar um espaço onde as pessoas se sintam realmente acolhidas e em um ambiente seguro. A música faz parte do nosso DNA e queremos incentivar a cena cultural local com apresentações acústicas e artes visuais, mas sempre respeitando o entorno e mantendo uma excelente convivência com a vizinhança", aponta Kauê. Com 12 anos de bagagem no segmento, o chefe de bar do pub revela que uma das preocupações neste início de operação é a questão do som.



"Estamos priorizando atrações mais cedo, em formato acústico, com voz e violão, para entender como o espaço se comporta. Queremos curtir boa música, mas evitando entrar pela madrugada para não tumultuar a rua", garante o empreendedor.

Cozinha enxuta com opções veganas

No cardápio, a casa aposta na premissa de "fazer o simples bem feito". O carro-chefe da cozinha é o sanduíche Sloppy Joe, servido em três versões: carne moída, frango desfiado e proteína de soja. O menu ainda conta com porções para compartilhar, como bruschettas, batata frita, espetinho de queijo coalho e um trio de massas artesanais — com homus, beterraba ou berinjela. Para adoçar, o pub traz opções como brigadeiros de cacau e chocolate branco, quindim e cookie vegano.

"A gente não quis sair atirando para todo lado, nichamos um pouco para conseguir entregar com qualidade. Não adianta ter muita variedade e se perder no processo", diz Kauê.

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Para acompanhar as opções gastronômicas, o pub firmou parceria com a Cervejaria Dwarf Bier e já está reformando a câmara fria da casa para ampliar a variedade de chopes nas torneiras. O pub ainda serve drinks clássicos como caipirinha, fernet cola e negroni, além de doses de cachaça artesanal infusionadas com sabores como jambu, guaco, morango e madeiras. Com o passar do tempo, Kauê planeja aplicar sua expertise como bartender para estruturar uma coquetelaria com mais opções e receitas autorais. As paredes de tijolo maciço ajudam a abafar o áudio e garantem uma boa acústica natural para o pub Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC Para acompanhar as opções gastronômicas, o pub firmoue já está reformando a câmara fria da casa para ampliar a variedade de chopes nas torneiras. O pub ainda serve drinks clássicos como caipirinha, fernet cola e negroni, além deCom o passar do tempo, Kauê planeja aplicar sua expertise como bartender para estruturar uma coquetelaria com mais opções e receitas autorais.

"É melhor começar devagar, resolvendo os ajustes com a operação funcionando, do que abrir com a casa lotada e gerar insatisfação. A nossa ideia é oferecer um ambiente completo: onde o cliente possa comer bem, tomar um chope artesanal e curtir boa música sem precisar trocar de bar ao longo da noite", sintetiza.

No segundo andar, o palco deve ser ampliado em breve para receber bandas com mais espaço. De acordo com o empreendedor, a própria estrutura do imóvel antigo colabora com a sonorização: as paredes de tijolos maciços ajudam a abafar o som e garantem uma boa acústica para a casa.

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Endereço e horário de funcionamento

O OverDrive Pub está localizado em um endereço tradicional da rua Sarmento Leite, na altura do nº 1086, no bairro Cidade Baixa. O espaço já abrigou diferentes operações de bares ao longo dos anos. O bar abre de terça a sábado, das 18h à meia-noite.