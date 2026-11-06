Ateliê de Porto Alegre inova com modelagem de roupas em software 3D

Com uma proposta baseada no slow fashion, o Warp Ateliê, localizado na Cidade Baixa, aposta na modelagem 3D para se destacar no mercado da moda. Oferecendo peças como blusões, quimonos e coletes, o estabelecimento utiliza técnicas de estamparia e costura na confecção das peças que compõem a cartela de produtos do negócio.

Processo "figital"



Idealizado pelo designer de moda Nayson Dassi, o ateliê nasceu da vontade do artista de apostar na moda autoral, após 10 anos de experiência com grandes marcas. "Queria trabalhar de uma forma totalmente autoral e com o meu briefing. Gostaria de desenhar o que estava com vontade nas estampas", compartilha o empreendedor.



Nayson realiza as etapas de criação e produção de forma independente, com base no slow fashion. O trabalho resulta em um processo descrito como figital, que combina atividades físicas e ferramentas digitais.

Segundo o designer, tanto as estampas originais, uma de suas principais apostas criativas, quanto a modelagem das roupas são feitas de forma digital, através do software CLO.

A modelagem das roupas e as estampas são feitas de forma digital, através do software CLO Warp Ateliê/Divulgação/JC

"Faço toda a modelagem do vestuário no avatar 3D. Nesse software, aplico as estampas, testo a peça e crio dela uma imagem testada no avatar digital. Então tudo nasce no 3D", detalha Nayson, acrescentando que, após a impressão desses moldes, ele recebe o material já estampado. "Faço toda a modelagem do vestuário no avatar 3D. Nesse software, aplico as estampas, testo a peça e crio dela uma imagem testada no avatar digital., detalha Nayson, acrescentando que, após a impressão desses moldes, ele recebe o material já estampado.

Entre os principais benefícios desse processo criativo, Nayson destaca a possibilidade de os clientes visualizarem as peças em avatares digitais com suas medidas, antecipando o resultado final.

"Sempre explico que a chance de acerto é de 90%", afirma ele, comentando que, algumas vezes, o tecido simulado pode apresentar algumas diferenças em relação ao material real da peça.

Os clientes podem ver as peças em avatares com suas medidas reais Arquivo Pessoal/JC

Serviços e produtos

Atualmente, o Warp Ateliê atua no mercado B2B, oferecendo serviços de desenvolvimento de coleções e modelagens em 3D, além da venda de estampas exclusivas e autorais, que custam a partir de R$ 800,00.

Para o consumidor final, o ateliê oferece peças autorais, produtos desenvolvidos a partir do upcycling e encomendas personalizadas. "Meu público compra pelo propósito de vestir uma peça que ele sabe de onde veio e quem fez. Uma peça que tem uma autoralidade real", explica o empreendedor.

Entre as peças com mais saídas, ele destaca os blusões, comercializados por R$ 339,00. De acordo com Nayson, alguns itens já foram utilizados por personalidades da mídia, como a apresentadora Duda Menegheti. Já os quimonos são destaque entre as roupas de verão, custando R$ 289,00.

Entre os destaques do Warp Ateliê, estão os blusões que custam R$ 339,00 Manuela Cassano/Especial/JC

Utilizando o Instagram como canal de vendas e posicionamento, Nayson comercializa peças e oferece serviços tanto no ambiente digital quanto presencialmente, incluindo a participação em feiras criativas.

"Agora não estou vendendo mais só para o Rio Grande do Sul. Hoje, vendo para o Brasil todo", conta o designer, que realiza toda sua produção com as próprias mãos, sem nenhum colaborador.

Com uma produção média de 60 peças por mês, o empreendedor destina cerca de R$ 5 mil mensais ao funcionamento do negócio, valor que inclui aluguel da sala comercial, insumos e manutenção de máquinas. Já o investimento em equipamentos, como um notebook e um computador de alto desempenho, foi essencial para o negócio, tendo em vista a tecnologia 3D utilizada.

Visando apoiar o comércio local, Nayson adquire a matéria-prima em lojas de Porto Alegre, das quais é cliente de longa data "Entro em uma loja de tecidos e a pessoa que atendia a minha mãe quando eu era criança me atende até hoje", compartilha.

Planos futuros

Para ampliar os canais de venda do Warp Ateliê, Nayson trabalha na estruturação de um e-commerce. "Eu não tenho pressa nenhuma no momento, porque essa comunidade [do Instagram] vai se retroalimentando ali", detalha.

O principal projeto, entretanto, é a criação de um showroom interativo que permita reduzir a necessidade de manter um estoque físico "O cliente experimenta a peça, escolhe a estampa em um tablet e pede por encomenda. Eu não vou ter nada na loja."

Endereço



O Warp Ateliê está localizado na rua Joaquim Nabuco, nº 26, sala 201, na Cidade Baixa. As informações sobre encomenda e venda de peças estão no Instagram da marca @warpatelie.