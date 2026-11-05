Primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, Sakae's recomeça com delivery após incêndio

incêndio Sakae's empreendimento centrado na tradição familiar inicia um novo capítulo. Após 50 anos de história na Rua Castro Alves, a família Suzuki retomou as atividades na última semana operando exclusivamente no modelo delivery.



As entregas estão sendo realizadas principalmente pelos aplicativos iFood e 99Food, mas também é possível fazer pedidos por telefone. Neste recomeço, os empreendedores garantem que a mesma essência que consolidou a marca na capital gaúcha segue presente no restaurante. Pouco mais de um mês após oque atingiu o, reconhecido como o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, oApós 50 anos de história na Rua Castro Alves, a família Suzuki retomou as atividades na última semana operando exclusivamente no modelo delivery.As. Neste recomeço, os empreendedores garantem que a mesma essência que consolidou a marca na capital gaúcha segue presente no restaurante.

O negócio, fundado por Sakae Susuki, é atualmente comandado pelo filho da fundadora, Masaki Susuki; pela nora, Virgínia Susuki, além das netas.



"A princípio estamos oferecendo todos os pratos, menos aqueles que tinham preparo na mesa. Meu pai e minha irmã seguem como chefs, e a cozinha vai seguir operando da mesma maneira, seguindo a tradição da família", garante Sayuri Susuki, uma das netas da fundadora.

LEIA TAMBÉM > Com café e vinho, livraria começa a operar em casarão no entorno da Redenção



A operação via delivery, no entanto, é apenas o passo inicial . No próximo mês, a família planeja reabrir temporariamente o restaurante em um novo espaço físico, já alugado por eles e localizado no mesmo bairro da sede original. Esse movimento estratégico tem um objetivo maior: viabilizar o retorno definitivo à icônica casa original.



"A ideia sempre foi recomeçar. O objetivo é juntar a verba necessária para começar a reforma lá do Sakae's, na estrutura dele. Lá o terreno é nosso, é da família", detalha. . No próximo mês, a família planeja, já alugado por eles e localizado no mesmo bairro da sede original. Esse movimento estratégico tem um objetivo maior: viabilizar o retorno definitivo à icônica casa original."A ideia sempre foi recomeçar. O objetivo é juntar a verba necessária para começar a reforma lá do Sakae's, na estrutura dele. Lá o terreno é nosso, é da família", detalha.

Sayuri estima que a reconstrução custará mais de R$ 1 milhão. O desafio financeiro é ainda maior porque o imóvel não tinha seguro contra incêndio. Ela relata que o fogo deixou um cenário devastador, no qual apenas a parede da frente ficou de pé.



"Eu estava lá dentro no dia do incêndio. Não sobrou nada. Pouquíssima coisa a gente conseguiu salvar, então vai ser recomeçar do zero mesmo", desabafa a empreendedora.



Além da perda material, o incêndio destruiu relíquias inestimáveis, como porcelanas e fotos trazidas do Japão que comporiam um memorial para a avó. "Tem a questão de valor familiar, histórico, que não temos como recuperar", lamenta.



Apesar da dor, o sentimento que prevalece neste recomeço é o de gratidão. Ao ver o restaurante receber um apoio massivo, que incluiu uma vaquinha organizada pela comunidade e manifestações de carinho vindas do Consulado Geral do Japão em Porto Alegre e até do próprio Japão, Sayuri diz ter compreendido o verdadeiro impacto do legado de sua avó.



" Não sei se é porque estamos na família e não percebemos a dimensão da influência da minha avó. Nós não tínhamos noção da comoção das pessoas ", conta, emocionada. "Não foi só a comunidade nipo-brasileira, mas sim uma comunidade geral do Brasil mesmo."



Apoiada por esse carinho, que abraça desde clientes da quarta geração até um novo público jovem que descobriu a culinária tradicional nos últimos anos, a família projeta um futuro esperançoso no terreno original. Quando as portas do histórico restaurante voltarem a abrir, Sayuri promete que a alma do Sakae's estará lá.