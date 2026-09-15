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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 15:47

Incêndio atinge Sakae's, primeiro restaurante japonês de Porto Alegre

Um incêndio atingiu o Sakae's, reconhecido como o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (15)

Um incêndio atingiu o Sakae's, reconhecido como o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (15)

REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Um incêndio atingiu o Sakae's, reconhecido como o primeiro restaurante japonês de Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h12 para combater as chamas no estabelecimento comercial, localizado na Rua Castro Alves, nº 690.

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